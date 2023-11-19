《倒數婚姻》編導黃致凱的自我提問：曾經相愛 支撐過彼此夢想的兩個人 愛情是怎麼被消磨掉的？

【文／麥心瑜 圖片提供／故事工廠】

劇團「故事工廠」成立十年了，在10月推出了他們的十週年作品《倒數婚姻》，帶觀眾去看一對即將離婚夫妻。

總監黃致凱又編又導，細膩的把婚姻中的許多的難處展示在觀眾眼前，讓人不禁好奇，他的靈感從何而來？其中有他的親身體驗嗎？

《倒數婚姻》以完全倒敘的方式演出。故事一開始就是夫妻準備簽字離婚，再一步一步回顧他們面臨的婚姻問題，包括外遇、遇見初戀、為家庭放棄夢想、育兒難題，最後則是兩人愛上對方的原點。

這樣的安排放大了那些婚姻中看似微小的衝突與犧牲；把戲結束在兩人相戀之初，對比開場的冷漠與爭執，帶來無聲的衝擊，處處可見黃致凱的編導功力。

把自己的故事寫進劇本

演員們生動的演出，一句句對白就像是對婚姻敲的警鐘，這讓人好奇，其中有黃致凱的故事嗎？

黃致凱笑著說：「我的婚姻現在真的還好！但確實，結婚後有一段時間，我和老婆進入磨合期，不管是對小孩的教育、金錢觀、生活習慣等，都因為兩人自小生活背景不同而有觀念落差，導致爭吵不斷。」

那段煎熬的日子催生他編寫《倒數婚姻》，他常常想──到底，曾經這麼相愛，支撐過彼此夢想的兩個人，愛情是怎麼被消磨掉的？讓人想到《倒數婚姻》文宣上寫的：「失敗的婚姻像是一齣推理劇。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

「戲劇腦」度過婚姻危機

身為編劇，黃致凱的「戲劇腦」讓他善於製造衝突，知道說出什麼話一定可以激怒對方，但這用在婚姻中可就不是好事了。但還好「戲劇腦」讓他同樣也知道該如何解決僵局，當他願意站在對立面思考，兩人的關係也逐漸好轉，慢慢走過了婚姻的狂風暴雨。

他舉例分享，原先很不能接受老婆一直喝星巴克，他覺得便利商店的咖啡就很好喝，也為此爭論過。但他後來妥協了，他知道那是他把自己的價值觀套在老婆身上 去否定她過生活的方式，否定她對美的體驗。現在的他，每天早上很甘願的開車載老婆去星巴克。

女性在婚姻中的犧牲

能順利克服婚姻危機，也因為黃致凱個性裡就有一份柔軟，那是來自對母親的疼惜。他母親這一生任勞任怨，在婚姻裡受盡委屈，把好的都給孩子，卻不知道自己喜歡什麼、需要什麼。回憶起母親省吃儉用，帶著他去買他心中渴望許久的NIKE球鞋，自己腳上穿著一雙磨破底的涼鞋。

回憶深深刻在他心底。女性婚後的委屈，黃致凱看得清楚，他說：「我心裡對女性確實多了一份關注，因為我的母親。」

得不到回應，無法談公平的夫妻關係，讓婚姻產生了裂痕。這樣的衝突在現代婚姻關係中尤其明顯，黃致凱也把它放進《倒數婚姻》，一段女主角的對白讓許多女性觀眾深有同感，她對丈夫說：「我一直在成就你、成就孩子，我什麼時候才能成為我自己！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

期待觀眾因戲而反思

問黃致凱是否希望藉著這齣戲帶領大家拯救自己的婚姻？他搖頭說：「觀眾不會因為看完這齣戲，馬上成為好丈夫好妻子，或是從此感情一帆風順，但我期待觀眾會因為這個作品，反思自己使否可以用不同的方式和態度來面對感情問題，與找回再愛的能力。」他補充了一句，「真的要善待你身邊的人，因為另一半為家庭犧牲的、放棄的，很多是你看不見的。」

戲中的一幕，身為廚師的男主角，在燉煮洋蔥牛肉濃湯時說的一段話：「要把兩種食材混合在一起，不應該是強調各自的特點，而是彼此都要讓一點……如果把洋蔥和牛肉燉到分不清楚彼此，說不定就會有新的味道。」黃致凱把他對婚姻的體驗，用不著痕跡的溫柔，放進《倒數婚姻》這齣戲裡。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928559

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