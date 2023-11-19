希望孩子可以抱持堅強的信念 瑞莎：堅強才能更快樂

【文／游品姍 攝影／Hedy Chang 化妝／筱雯 髮型／Dustin 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

水汪汪的大眼睛、白皙細膩的肌膚、輕柔的嗓音、完美的身材比例……有如精緻的芭比娃娃，是大眾對於瑞莎的第一印象。

來台14年的她，因為有顆熱愛台灣的心，而在這落地生根。2016年誕下可愛的大寶貝Nika，又在全家人的期盼與希望之下，2020年再度迎來小寶貝Mila，躋身雙寶媽咪的瑞莎，不只有了更多的愛與勇氣，也成就了更好的自己。

時隔3年，《媽媽寶寶》再度邀請瑞莎拍攝雜誌封面。當初，在鏡頭前羞澀的Nika，此時，已是亭亭玉立的小女孩，跟媽媽一樣留著如瀑般的長髮，活潑地在攝影棚與化妝師、髮型師聊天；和瑞莎一同踏進攝影棚的小女兒Mila，害羞地躲在媽媽懷裡，時不時睜著圓圓的大眼睛，好奇地探出頭，打量著周遭的陌生環境，如同精緻漂亮的洋娃娃降臨到人世間，即將開啟一段奇遇歷險記……

天生注定成為姊妹

「Nika想要妹妹很久了，在我還沒有懷孕的時候，她問了很多關於baby的問題，甚至都還建議我要不要去看一下醫生？等到懷上Mila後，因為還未滿3個月不能公開，我們一開始就都瞞著她，但她卻好像有感應一樣，一直問我，肚子到底有沒有寶寶」？

陪同瑞莎一同梳化的Nika，在靜靜地聽完媽媽與我們分享的「李家回憶錄」時，突然驕傲地揚起小臉說：「我很聰明吧？」童趣的模樣讓人忍俊不禁，瑞莎笑著說：「我和老公以及身邊的朋友、親人，都覺得這一胎是弟弟，但Nika卻堅持一定是妹妹。臨近生產的時候，她也一直跟肚子裡的妹妹說：『你要乖乖，我們等你』」！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

姊姊是妹妹最稱職的發言人

雖然Nika非常期待妹妹的降生，只是瑞莎也坦言，隨著寶寶的出生，自己勢必得分散一些注意力在Mila身上，但Nika其實是需要很多關注、陪伴的小孩，一開始，真的非常擔心她不能夠適應新生活，不過，Nika卻帶給她許多的驚喜，心中的擔憂也從未發生過。

「現在妹妹還不太會說話，但是很神奇的是，每次Mila想要表達的意思，Nika都能快速地理解並告訴我們，我從來沒有看過她對妹妹生氣，反而是一直陪伴、鼓勵她。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

家人的鼎力相助．讓自己更有自信

除去母親的這一層身分，瑞莎還是創業家、作家、模特兒、演員、韻律體操教練，每一種身分，都能看到她全力以赴，認真負責的模樣，絲毫沒有懈怠的一刻，隨時拿出自己最專業的態度，突破無限可能。

做好完美斜槓工作的背後，是家人的全力支援，身為小兒科醫師的父親，更是Nika和Mila的專屬醫師，每當遇上育兒的問題時，總會提供瑞莎最好的指引與建議。

自Mila出生以後，由於姊妹相差了五歲，有興趣的事情及玩樂的面向都不太一樣，為此，特地請了半日的保母照顧Mila，老公則會在Nika放學之後，帶她去上才藝班，全家人相互支援、配合，成為了瑞莎最堅強的後盾，讓她能繼續在擅長的領域發光發熱，也成為了更有自信的媽媽！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為一切的熱愛勇往直前

今年7月，瑞莎再次帶領台灣的體操選手，遠赴土耳其和西班牙參加國際賽事，比賽成績亮眼，總共獲得19金、7銀、2銅的。自2020年，瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」以來，她致力於台灣的體操運動，專心培養國內的體操好手，認真、努力、負責的態度，感動了無數人民。

「我的個性是屬於當被許多人支持，或是獲得好成績的時候，會想更努力達成更長遠的目標，自己也會覺得，我絕對有辦法做到。所以，現在要挑戰的東西也愈來愈多了，當然，我們也知道進程不能太快，畢竟跑得太快，也容易跌倒，就是盡力、不要急，維持穩定的節奏，繼續向前進。」

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928519

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