嬰兒推車選購寶典 符合育兒需求最實在

【文／游品姍 採訪諮詢／新銳保母賴彥叡】

有了寶寶後，舉凡奶瓶、包巾、尿布等等，都是生活中不可或缺的嬰兒用品，而推車更是每個家庭必備的育兒利器，不僅能減輕爸媽雙手的負荷，出門在外也不用擔心寶寶的人身安全，讓全家人在一起的親子時光更輕鬆自在！

市面上的嬰兒推車琳瑯滿目，每樣產品的主打功能不盡相同，新銳保母賴彥叡表示，家長在挑選時，可依照平時育兒的使用需求來做選擇，才能發揮最大的效益。

另外，賴彥叡保母提醒，新生兒就可開始使用推車，不過，記得購買能自由調整成坐姿及平躺模式的產品，才較為適合新生兒。

了解特性．嬰兒推車3大類

嬰兒推車主要區分為「戰車型」、「傘車型」、「登機型」，對此，賴彥叡保母提出以下說明：

1.戰車型

戰車型的推車結構穩固性強、避震性高，就算是在崎嶇的路面，也能讓寶寶乘坐時有最安穩的舒適感，對於外界刺激較敏感的嬰兒，也能在強大的包覆力下，獲得安全感。

2.傘車型

傘車型推車的設計具體積輕巧、方便收納的特色，不管是上下樓梯，搭乘各式交通工具，都十分便利，也非常適合旅行和短途使用。

3.登機型

此類型推車具備快速收折、不佔空間的特點，搭機也不需另外托運，輕量、秒收、便於攜帶，是出國旅遊的首要選擇。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

購買推車不踩雷3要點

挑選合適的推車，不僅能帶給寶寶最安心的外出體驗，也能有效減少父母的育兒負擔。考量嬰兒每個階段的需求有所不同，選購嬰兒推車時，建議要考量以下6點：

1.安全認證

除了讓寶寶感受舒適之外，家長在選購時，務必仔細詢問推車的安定性、緩衝性及安全措施等等，是否有標準局的檢驗合格標章，如此，才能確保嬰兒的乘坐安全。

2.車體穩定性

擁有良好避震系統的推車，在崎嶇的路面一樣輕鬆好推，給予寶寶安穩的乘坐體驗。提醒爸媽，在挑選時，可藉由輕微搖晃實際車體的情形，確認骨架設計的結構是否穩固。

3.可調節式座椅

選購能調整傾斜角度座椅的推車，可配合寶寶成長，在不同的月齡、情境下自由地坐、躺，都能滿足各式需求。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

嬰兒推車使用須知

嬰兒推車是使用頻率、實用性非常高的育兒用品之一，部分帶有多功能品項的推車，甚至能從新生兒時期就開始，一路使用到幼兒園，而根據使用時的注意事項，賴彥叡保母有3點提醒：

1.安全帶

安全帶有三點式與五點式，三點式的設計較輕便，活動性高；五點式則相對更為穩固，且不會將壓力集中在單邊的肩膀。請家長務必注意，寶寶坐車時，一定要幫忙他們扣好安全帶，才不會造成安全上的疏失。

2.定期檢查車體

隨著推車的使用頻率增加，父母也別忘了定期確認螺絲、緩衝系統、結構、輪子等等有無毀損，停止移動時，固定車輪的零件是否有損壞的情形，確保寶寶乘坐的安全。

3.置物空間的適當利用

嬰兒推車附帶的置物空間，可方便爸媽放置各種嬰兒所需物品，減少外出大包小包的麻煩，不過，賴彥叡保母表示，若是輕便型的推車，其承受物品的壓力可能會較低，而容易造成翻覆的狀況，因此在放置用品時，也需詳閱說明書上的各項細節，確定產品的實際承重能力，才不會因超出載重量，造成使用上的麻煩。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928566

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