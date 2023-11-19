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陰道感染好困擾！ 孕期更要小心做好私密處保養

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Tiffany　採訪諮詢／為恭紀念醫院婦產科兼任主治醫師陳柏廷】

分泌物變多、味道難聞，伴隨濕濕黏黏的感覺，相信不少女性朋友深受陰道問題所困擾。如何判斷異常分泌物？日常要如何保養？特別是在懷孕階段，更容易增加私密處感染的風險，請務必小心避免感染，進而造成早期破水與早產。

女性求助於婦產科，除了定期產檢等懷孕檢查，最常見的就是私密處困擾。

陰道感染3原因

為恭紀念醫院婦產科兼任主治醫師陳柏廷提到，女性常見的陰道感染問題，主要分為三種類型：

1.黴菌性陰道炎

常聽到的念珠菌感染，屬於黴菌感染的一種，陳柏廷醫師解釋，因台灣氣候濕度高，一旦私密處長期處於潮濕悶熱的狀態，則容易遭受黴菌感染，常見的症狀為搔癢，通常醫師會採用陰道塞劑，以抑制黴菌的生長。

2.細菌性陰道炎

大多是外在環境所導致，常見感染於來自腸胃道的細菌，或是藉由性行為把細菌帶到陰道內。當大量細菌被帶到陰道內，改變陰道內的菌種平衡，則會引發細菌性陰道炎，常見的症狀為陰道分泌物變多且有魚腥味。

醫師會以陰道塞劑或口服藥治療，受感染之女性遵從醫囑按時服藥，有助於讓陰道內的菌種恢復正常。

值得注意的是，若孕期中感染了細菌性陰道炎，可能造成不小的影響，如：造成早期破水與早產，讓胎兒被迫提早出生。提醒孕婦若有分泌物過多，且有異色及異味時，應主動告知產檢醫師以進行治療。

3.性傳染疾病陰道炎

常見的有陰道滴蟲、披衣菌及淋病雙球菌感染，主要是經由性行為傳播感染，屬於性傳染病之一，女性可能會出現諸多不適，包含陰道搔癢、灼熱、外陰部紅、腫、痛等。治療上，必須與伴侶一起使用口服藥，且治療期間暫停性行為以免繼續交叉感染，為加強女性的治療。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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正常＆異常分泌物如何分辨？

陳柏廷醫師表示，每位女性的分泌物狀態不盡相同，「一旦發現與平常狀況不太相同，像是有搔癢感、分泌物中有血絲等，女性都要特別留意！」

他補充，味道也是判斷分泌物是否正常的標準，如陰道遭受細菌感染時，可能出現魚腥味、類似雞蛋腐爛的味道等，建議出現異狀時，必須前往醫療院所請醫師評估並治療。

陳柏廷醫師提醒，懷孕期間因荷爾蒙濃度明顯升高，陰道分泌物會變多，也會增加孕婦罹患陰道炎的風險，請孕媽咪多加注意。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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陰道日常保養4招

想要預防陰道感染，可從以下4招開始做起：

1.維持良好生活作息

陰道健康與女性免疫力有關，因此，女性平時應維持規律作息，避免熬夜、飲食不正常，避免讓身心長期處於緊繃狀態。

2.少吃高熱量食物

陰道糖分含量偏高，過於潮濕悶熱，酸鹼值不平衡，將有利於黴菌滋長；過於肥胖，也容易讓濕氣集中於陰部，促進黴菌的生長。所以，少吃甜食、油炸等高熱量食物，有助於預防陰道念珠菌感染問題。

3.保持私密處通風

穿著以透氣性佳的衣物為主，保持私密處的通風，能減少黴菌滋生的危機。當分泌物量較多時，也不要依賴使用護墊，如真要使用，也要每隔兩至三小時更換一次，或選擇拋棄式紙尿褲，兼顧通風及衛生。

4.補充益生菌等保健品

陰道也是身體的部位之一，日常可以藉由保健品來維持健康，建議可選擇像是針對陰道保養的益生菌（乳酸桿菌類）、蔓越莓等成分的保健品，日積月累保養私密處。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928500

※延伸閱讀

私密處搔癢、發炎怎麼辦？醫教「5招保養」：過度清潔恐越洗越癢

陰道發炎會自己好嗎？改掉這些習慣，有效預防陰道發炎！

【更多內容都在2023年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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