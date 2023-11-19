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過敏第一課．認識過敏進行曲

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／游品姍　採訪諮詢／惠心婦幼中心小兒科主治醫師許振東】

異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘，是台灣最常見的過敏症狀疾病，其中，又以過敏性鼻炎為最大宗。

但事實上，「過敏」，並不是疾病，而是一項病理機制，當身體的免疫系統，對某種外來刺激物有特別地過度反應時，就會形成過敏，這個刺激物也就是俗稱的「過敏原」。

過敏性鼻炎的問題，一般來說，到了兩歲之後才比較有可能會發生，惠心婦幼中心小兒科主治醫師許振東表示，由於新生兒尚未接觸到外界的過敏原，若有出現單純打噴嚏等症狀，純粹是正常的生理機制反應，家長並不用特別擔憂。

了解鼻過敏前．先認識過敏進行曲

「過敏」，在醫學上是一種慢性發炎反應，並且隨著孩子的年齡增長，身體會相繼出現各種不同的症狀，這一系列發展過程，就稱之為「過敏進行曲（腸胃道症狀、異位性皮膚炎→過敏性氣喘→過敏性鼻炎）」，對此，許振東醫師有以下說明：

1.六個月大～兩歲階段

新生兒最先大量接觸的外來物質為母奶與配方奶，而過敏的來源大多與蛋白質有關，若是這時產生發炎反應，會表現在腸胃道。臨床症狀多為腹脹、腹瀉、嘔吐或血便等等。

等到寶寶四個月大開始添加副食品至一歲以後，會以各類食物為主要的營養攝取來源，此階段的過敏原為日常的飲食，當經過腸胃道消化，循環至全身後，炎症反應會以皮膚為主，常見的過敏性症狀為異位性皮膚炎、皮膚濕癢。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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2.兩歲～四歲階段

兩歲之後，幼兒會逐漸時常碰觸到外來環境的物質，生活中的塵蟎、空氣汙染，都容易加重呼吸道的過敏性問題。而初始的呼吸道症狀，通常以「下呼吸道」為主，包含咳嗽、呼吸不順暢。

開始上學的孩子，則時常因與班上同學互相交叉傳染，導致感冒始終無法痊癒，而傷害到氣管組織併發支氣管炎，更易引發氣喘。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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3.四歲～六歲階段

學齡前的孩子，會開始出現經常性鼻塞、鼻子癢、打噴嚏等過敏性鼻炎症狀，除了塵蟎、空氣汙染外，二手菸、動物的毛髮、戶外花粉、壁癌、蟑螂也是常見的誘發原因。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928568

※延伸閱讀

沒有家族過敏史，孩子就不會過敏？過敏可以從懷孕期間開始備戰？關於過敏的疑難雜症，醫師一次解答

家有「過敏兒」卻沒有妥善控制症狀，小心對健康大有影響！

【更多內容都在2023年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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