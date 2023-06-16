懷孕前後 該接種哪些疫苗？讓疫苗保護力延續到寶寶出生後

【文／Tiffany 採訪諮詢／台中烏日林新醫院婦產科醫師李偉慈 圖片提供╱shutterstock】

接種疫苗，能有效對抗多種傳染病，在懷孕期間確實施打，不僅是保護媽媽本身，更能為腹中胎兒築起一道強大的防護牆。

此次邀請婦產科醫師，針對懷孕前後提供疫苗施打建議，盼各位孕媽咪在疫苗的保護下，安心度過懷孕階段，將抗體傳給寶寶至出生後。

打疫苗，對人體有何益處？台中烏日林新醫院婦產科醫師李偉慈指出，當外來的病毒或細菌，首次進入人體時，會遇上免疫系統中的抗原細胞，產生具有抗原特異性的細胞性免疫反應，且會產生免疫記憶作用，當下次再有相同的病原體侵入體內時，就能讓人體再次產生免疫反應，且效果良好。

「打疫苗的原理，就是利用這樣的免疫反應，將片段或完整的病原體，製作成疫苗，施打進人體，來誘發可消滅病原體的免疫反應，並產生免疫記憶，讓人體免疫系統能辨識細菌、病毒，進而將它們消滅。」

備孕媽媽．四支疫苗建議打

李偉慈醫師提到，正在備孕的媽媽，建議可施打MMR、水痘、子宮頸癌、B型肝炎等四支疫苗，能避免感染後的重症發生率，也能有效提供抗體給胎兒。

他也補充說道，「除了B型肝炎疫苗外，其餘皆屬於減毒活性疫苗，基於安全考量，建議避孕至少一個月後再懷孕。但如在接種後四週內懷孕，僅須密切追蹤疫苗對胎兒的影響，通常並不需要為此而終止妊娠。」

針對備孕期建議施打的疫苗種類，李偉慈醫師分別說明如下：

麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗（MMR）

李偉慈醫師表示，建議育齡婦女接種兩劑疫苗，保護力可達10年，當孕媽咪有了抗體後，寶寶出生後約六至九個月也能獲得抗體保護。

水痘疫苗

如曾經得過水痘，終生免疫，但如果沒有得過，或是不確定自身是否存在抗體，可以透過抽血檢驗，並施打水痘疫苗。

HPV疫苗

若施打第一劑後發現懷孕，建議生產後再從第一劑重新補打；而孕前已打滿兩劑，則可在孕期或產後完成第三劑。

B型肝炎疫苗

雖此疫苗為非活性疫苗，但因接種時程較長（六個月內接種三劑，或12個月內接種四劑），因此，建議孕前愈早施打愈好，但在懷孕前尚未接種完所有劑數，懷孕期間仍可以繼續接種。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷孕媽媽．三支疫苗有效降低母胎重症風險

李偉慈醫師表示，比起一般人，孕媽咪的抵抗力較弱，若不慎感染疾病，母體與胎兒變成重症的機率都會提高，因此建議在懷孕期間，確實施打以下三支疫苗，使母胎同時獲得抗體，可明顯降低胎兒的致病率及致死率。

百日咳三合一疫苗

建議每一次懷孕都該施打。由於施打後需過一個月，抗體才能發揮作用，最佳施打時間點為第三孕期（28至36週左右）。」

流感疫苗

李偉慈醫師提到，孕期任一階段都能接種流感疫苗，接種後約兩週產生保護力，保護效期可達一年，且寶寶出生後，也能持續約6個月的保護力，並繼續從母乳中獲得免疫保護。另外，每年都應該施打一次流感疫苗。

新冠肺炎疫苗

李偉慈醫師提到，孕婦應優先選擇mRNA疫苗，包含莫德納、BNT、Novavax等，「至於AZ疫苗，由於大多研究指出，孕婦施打AZ疫苗後，發生肺栓塞、血栓的機率較高，因此，不建議施打。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他補充，施打後一個月，體內就能產生抗體，寶寶出生後也能獲得此抗體，餵母乳的媽媽一樣能接種，「懷孕14週以前，是胎兒器官發育的關鍵期，倘若孕媽咪內心有存疑，建議14週後再施打較妥當。」

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927237

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【完整內容請見2023年06月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】

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