疫後啟動海外親子旅遊 做好萬全準備出國去

【文／游品姍 採訪諮詢／國泰醫院小兒科主任沈仲敏 圖片提供／Shutterstock】

隨著各國邊境開放、防疫規定鬆綁，悶在國內好久的大家莫不想出國，連父母也想帶著寶寶來趟海外親子之旅。而在疫後，家長該如何為寶寶的旅行做好充足的規畫？

帶寶寶出國在做好出國相關準備之前，父母應注意選擇旅遊的國家，國泰醫院小兒科主任沈仲敏醫師表示，儘量以短程且氣溫、時差和國內相近的國家，此外，良好的衛生環境、方便的醫療資源，也是必須納入考慮的重要因素。

疫後旅行．防護第一

各國幾乎都已邁入與病毒共存的「後疫情時代」，現在帶寶寶出國是否與疫情前有所不同？沈仲敏醫師有以下說明：

1.行前完整接種新冠疫苗：若是寶寶已滿6個月大以上，還是建議接種完整新冠疫苗：莫德納疫苗適用滿6個月大～5歲打2劑；BNT疫苗滿6個月大～4歲打3劑、滿5歲以上2劑，藉此提高寶寶的防護力。

2.持續配戴口罩：處在密閉式環境、空氣不流通的地方，家長記得要讓寶寶戴好口罩，避免感染疾病。

了解寶寶特質．安排適合的旅行

許多家長會煩惱寶寶到底多大才能出國？對此，沈仲敏醫師表示，其實沒有硬性規定，可以就寶寶的個性、穩定度來做考慮。

舉例來說：若孩子的特質較為敏感，容易因環境的變化而缺乏安全感，父母可以採取「定點玩」的方式，不要在短期內一直更換住宿地，讓他們好不容易建立的安全感又輕易消失。

寶寶的行李準備

出門在外除了記得攜帶必備的耳溫槍，讓家長能夠隨時幫寶寶測量體溫，以掌握他們的身體狀況外，關於藥品的準備，沈仲敏醫師有以下建議：

1.必備藥品：感冒藥、脹氣藥、退燒藥、咳嗽藥、流鼻水藥、腸胃藥與外用藥膏，若有固定服用的藥品，也要記得攜帶。

2.寶寶的日常必備品：包括奶粉、奶瓶、浴巾、濕紙巾、衛生紙、乳液，還有寶寶的慣用餐具、相關衣物、尿布、背巾、推車等等。

3.消毒用品：乾洗手、酒精濕紙巾。

4.安心小物：可攜帶寶寶的安撫玩具、安撫巾。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

寶寶搭機的常見狀況與解決方式

針對寶寶乘機時容易遇到的情形，沈仲敏醫師提出以下說明及解決方法：

1.起飛或降落時產生耳鳴

飛機在起飛和下降時因為耳咽管壓力不平衡，易造成耳朵疼痛，在此時讓寶寶喝水或喝奶，藉由吞嚥的動作促使耳咽管打開，減緩不適。

2.寶寶易哭鬧不休

在密閉式的機艙中，容易讓寶寶感到不安，不妨利用一些玩具、米餅轉移寶寶的注意力。

3.長程旅行的時差問題

父母在訂購機票時，儘量依照寶寶的睡眠時段來選擇搭機時間；如安排在夜間時搭機，先在白天時消耗他們的體力，上機後能更容易入睡。

4.機艙空氣乾燥讓寶寶肌膚更為敏感

飛機中的空氣較為乾燥，父母在登機前應先幫寶寶抹乳液；若是肌膚較為敏感，建議增加塗抹的次數，避免因乾燥引起皮膚發癢。

寶寶突然生病．最好能在當地就醫

在國外旅遊時，寶寶若突然發燒，要特別注意精神以及活動力，當出現無意識、昏睡、癱軟無力的狀態時，務必迅速就醫。

因為水土不服，而發生腸胃不適的症狀時，像是上吐下瀉，應觀察是否有尿量比平常少、口腔與嘴唇乾燥、嗜睡的相關脫水狀況，一旦出現應立刻送醫，千萬不要自行服藥，耽誤治療。

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