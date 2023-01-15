新竹市立馬偕兒童醫院啟動服務 24小時守護竹竹苗孩子的健康

【文／李藹芬 採訪諮詢／新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁】

曾經，在兒科醫師人力不足的那些年，新竹地區的孩子若於晚上10點後有急診的需求，心急如焚的父母往往不知該送往何處！如今，新竹市有兒童醫院了！不只24小時有兒科醫師駐診，罹患癌症的兒童也能在地接受治療，急、重、罕、難症的孩子更不必再轉診到外縣市就醫。新竹市政府與馬偕醫院攜手，讓竹竹苗地區的孩子從在媽媽的肚子裡，就能擁有醫學中心等級且24小時不間斷的醫療守護！

新竹市是全台幼年人口比例最高的城市，兒童健康資源的需求明顯高於其他縣市，然而，在全國兒科醫師不足的狀況下，也曾面臨晚上10點後不知將生病的孩子送往何處就醫的窘狀。即使當時的新竹市府採用兒科聯防政策，由新竹馬偕、新竹台大與東元醫院輪值夜間兒科急診模式運作，但仍舊有段時間無法提供全時段的兒科醫療服務。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

全台第一家獨立的兒童醫院

在新竹市立馬偕兒童醫院開幕前3天，新竹市府和院方特別邀請市民黃阿嬤、黃阿公到院參觀，黃阿嬤、黃阿公是誰？新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁說，「當年的新竹地區，晚上沒有兒科急診，黃阿嬤的6歲孫女『丸子』，半夜發高燒卻求助無門，病情快速惡化，很快地當了小天使。時任市長的林智堅知道此事，認為市府有責任提供兒童緊急醫療服務，於是積極推動興建兒童醫院」。

痛失愛孫的黃阿嬤，對於市府興建兒童醫院的政策，大力表達支持，並衷心盼望不要再有孩子遇到跟丸子相似的遭遇。

合作的最佳對象自然是20年前即在新竹耕耘的馬偕醫院！新竹市政府先是與當時擔任新竹馬偕醫院院長的李宏昌醫師討論，經過兩年多的籌備，由繼任院長的蘇聰賢醫師代表簽訂「新竹市馬偕兒童醫院BOT案」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

楊俊仁院長指出，「目前台灣的4家兒童醫院都與母院在一起，只是分屬不同的建築物，但新竹市立馬偕兒童醫院與新竹馬偕紀念醫院卻是各自獨立的兩家醫院，而且從名稱可看出與其他政府採BOT方式經營的醫院有所不同，受政府委託經營的醫院多以所在地命名，如：衛福部雙和醫院、新北市立土城醫院，負責經營的醫院之名則另外標示，但新竹市立馬偕兒童醫院則是由新竹市政府與馬偕醫院共同掛名」。

當然，最特別之處在於「這是全國第一家BOT的兒童醫院，雖然屬於區域醫院等級，不過，軟硬體都具有醫學中心的品質。希望能以此打造出成功的模式，日後成為其他地方政府效範的標竿」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

守護兒童從受孕開始．提供多項特色醫療

楊俊仁院長指出，新竹馬偕兒醫成為大新竹唯一的兒童醫院具有非常重要的意義，誠如衛福部部長薛瑞元上任之初，表示要致力拚降新生兒死亡率。要達成這個目標，首要從兒科醫療著手，「守護兒童從受孕開始，為強化婦幼醫療的照護資源整合，新竹市立馬偕兒童醫院從婦女受孕開始到生產，即給予『一條龍』的服務，提供多元且全面性的照護。設置生殖醫學中心、高危險妊娠評估中心，提供婦女個人化孕前和產後的身體評估和照護」。

至於兒童醫療部分，「科別相當齊全，內科系統有28位主治醫師分屬12科次專科，小兒外科涵蓋骨科、外科與神經外科等3科，以及其他臨床科，如：眼科、耳鼻喉科、牙科等共6個專科，以定期門診提供服務」。他分享了幾項醫學中心才有的特色醫療，包括：新生兒外接轉送服務、24小時兒科急診、兒童早療服務、兒童癌症專責醫療等，還有小兒外科手術、心導管檢査治療、兒童洗腎等也都能在本院完成治療。

此外，「還有來自台北總院的資深兒科前輩，如：李宏昌醫師、陳銘仁醫師和許瓊心醫師的定期支援，希望讓在地的孩童和民眾家長能得到最完善及最優質的醫療照護」。