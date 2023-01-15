分辨雙胞胎是同卵或異卵很重要！同卵雙胞胎類型多樣化 預後風險大不同

【文／摘錄自王培中著《一目了然的母胎世界》 整理／李藹芬】

雙胞胎的出現，總是很引人注目！不論是一模一樣的長相，或是傳說中的心電感應，都讓人充滿好奇！特別是代表「好」字的「異卵龍鳳雙胞胎」，更是大家的焦點。懷孕一次就有兩（多）個寶寶，令人羨慕，不過，在專門照顧孕產婦的臨床醫師眼中，人見人愛的雙（多）胞胎卻是不折不扣的「大反派」！

懷著多胞胎的孕婦背負著大家想像不到的辛苦，特別是近年來，懷多胞胎的孕婦更是比往年增加許多（高齡產婦本身就是「自然」產生多胞胎的危險因子之一，加上人工生殖技術的發展，進行試管嬰兒植入不只一顆胚胎），因此，對現代母胎醫師而言，照顧多胞胎的孕婦，可說是一大挑戰。

不同的雙胞胎類型，又各自有不同的問題要注意，首先就從雙胞胎是同卵或異卵分辨起：

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

同卵雙胞胎VS.異卵雙胞胎

照顧雙胞胎孕婦，最重要的就是確定是同卵雙胞胎？還是異卵雙胞胎？

在探討雙胞胎細節之前先要仔細正名一下，專業上不會用同卵或異卵來區分雙胞胎，而是用「絨毛膜數（chorionicity）」和「羊膜數（amnionicity）」來區分不同類型的雙胞胎。

用一個正常的單胎說明：一個正常的胚胎都有兩層膜，一層叫做「羊膜」，比較靠近胚胎，中間包覆的就是胚胎和羊水；一層叫「絨毛膜」，比較靠近胎盤。兩層膜在初期懷孕時會有很明顯的區別，中間有液體，卵黃囊也會出現在這個空間之中，隨著週數變大、胎兒長大，羊水也會變多，羊膜腔會向外推擠讓這兩層越來越靠近，到最後會黏在一起。

「羊膜」和「絨毛膜」各有什麼臨床意義呢？用一個容易理解的比喻，「羊膜腔」就好像是胚胎有一個個獨立的房間，而「絨毛膜腔」就是獨立的胎盤，在房間內就好像是「衛浴設備的套數」或是「供電系統的套數」。為什麼要這樣分類呢？因為這與雙胞胎懷孕的預後有著密不可分的關係。

首先，異卵雙胞胎一定是「雙絨毛膜雙羊膜」（di-chorionic di-amnionic，簡稱DCDA）雙胞胎，有著個別獨立的房間和胎盤，試管嬰兒植入多顆胚胎時，形成的多胞胎往往是這一種。

不過，也不能排除只有一個胚胎著床，卻分裂成同卵雙胞胎的可能性，所以，不能因為試管嬰兒植入了不只一個胚胎，就武斷地認為形成的多胞胎一定是異卵，還是要以超音波的發現為準。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

多樣化的同卵雙胞胎

同卵雙胞胎的絨毛膜數目和羊膜數目就有很多樣的變化，會產生這些變化的原因，和一個胚胎分裂成兩個胚胎的時機點有關：

「雙絨毛膜雙羊膜」DCDA雙胞胎

在卵子受精後的前3天就分開成兩個的同卵雙胞胎，會形成DCDA雙胞胎，懷孕的預後以及超音波的發現，都和異卵雙胞胎一模一樣，比其他的同卵雙胞胎要好很多。

「單絨毛膜雙羊膜」MCDA雙胞胎

如果卵子是在受精後第4～7天分開，會變成MCDA雙胞胎，大概占所有同卵雙胞胎的2/3左右。這樣子的同卵雙胞胎是共用胎盤的，出生之後的胎盤檢查很有特色，就是一個大胎盤，而且中間的隔膜很薄，很難剝開。

「單絨毛膜單羊膜」MCMA雙胞胎

在卵子受精後第8～12天分開的同卵雙胞胎，會變成「單絨毛膜單羊膜」（mono-chorionic mono-amnionic，簡稱MCMA）雙胞胎，也就是兩個胎兒完全在同一個房間之中，也共用胎盤。這種情況少於1%。

連體嬰

如果是到受精後第13天後才分開的同卵雙胞胎，就沒辦法完全分開了，會形成所謂的「連體嬰」！而且越晚分開，連體的部位越多，分割越困難，預後也越差。