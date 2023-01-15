嚴正嵐當媽媽後的新生活 終於明白為孩子赴湯蹈火的意義 也沒想過另一半會是這樣的父親！

【文／陳維婷 攝影／Hedy Chang 化妝／小紀 髮型／Una-four hair cafe 髮型助理／Joy-four hair cafe 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

嚴正嵐已正式升格為母親了！她輕聲細語地說著初為人母的生活片刻，眼裡閃著光、臉上不時揚起迷人的笑意，就算育兒時，遇到難過孤獨的時刻，也能轉換心態，笑臉面對，而我們都知道那是活在幸福裡，才會出現的表情。

這一次，《媽媽寶寶》邀請演員兼創作歌手嚴正嵐拍攝封面，因為在她的社群平台上曾發表過：在生完孩子後，對於「孤獨」和「獨一無二」這兩個詞，更是有感，於是請她與我們分享成為媽媽後的點點滴滴。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

媽媽不是超人．而是很努力的想成為超人

從小，嚴正嵐就理所當然的認為自己會成為媽媽，甚至苦惱要自然產還是剖腹產，當年紀過了三十，自然有了想要孩子的念頭，但體會到並不是想懷孕就能成功受孕，她花了半年的時間進行中醫調理，才順利懷孕。

「對我而言，本來就喜歡體驗不同的事物。會想生孩子，也是覺得人生經歷還能再更豐富，可以幫助到我的表演或創作。」只是到目前為止的育兒生活，豐富到沒辦法讓她創作，很難有細微或沉澱思緒的時刻，就連一片落葉，也無法為賦新詞強說愁了。嚴正嵐苦笑著。

母親為孩子付出的甘之如飴，造就了「媽媽是超人」的說法。但嚴正嵐認為：媽媽並非超人，而是很努力的想成為超人，「以往談戀愛或在照顧家人、寵物時，都不曾這麼想要理解另外一個生命在想什麼。現在只想要兒子開心、舒服、健康，以及感到足夠的安全感與愛。只是有時心有餘而力不足，當我們想為孩子付出一切，但體力總會有極限，內心與體力上的拉扯，是成為媽媽後最困難的一點。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

認識「愛」的重量

當孩子不在身邊時，她會忘記自己有生過孩子，很像一切回到了未懷孕前的模樣，把專注放在自我；但當孩子在身邊時，則深刻感受到一名母親的忙碌，她笑著用「就是雜事很多」形容。

她說不清為什麼會有這樣的轉變，只是在這當中，明白了愛的重量，「身為媽媽，終於了解原來自己會這麼愛一個生命，愛到有人要欺負他，絕對會為保護他而赴湯蹈火，甚至為他擋子彈，這是以往沒有感受過的。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

對「孤獨」與「獨一無二」有感

嚴正嵐的最新創作專輯「獨在」，背後的意涵正她曾在社群平台上分享的一句話：在生完孩子後，對於「孤獨」和「獨一無二」這兩個詞，更是有感。

她說，孤獨的感受是在月子中心的某天，突然領會自己真的很愛孩子，但同時害怕有一天，自己所愛且珍惜的事物都會消失。「我跟先生總會變老、會離開，就突然覺得好傷心，開始無來由地哭泣。此時才有想要珍惜的事物，但也開始害怕失去，只有孩子在腹中時是跟我共體的，但出生後我們都要學習孤獨。」

她接著說，每個人都是獨一無二的存在。「就像我看到兒子跟爸爸一起玩時，會覺得爸爸不要搖晃他等等，我以為孩子不喜歡這樣的玩法。可是每次從孩子的反應中都會發現，我們的想法不一樣，在我眼裡，會覺得孩子好像被欺負，可是他卻笑得很開心。」

她也認為，媽媽很容易把自己所認知的事情套用在孩子身上，但每個人都是唯一，想法各有不同，必須學習尊重與接納。