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嫩滑寶寶肌選保養2重點：首重保濕 慎選保養避免性早熟

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳婠娟　採訪諮詢／賦真妍皮膚專科診所陳建名院長】

看似白嫩細緻又幼滑的寶貝肌膚，總讓媽媽看得羨慕不已！然而，如此嬌嫩的寶寶肌，不但容易因為環境、溫度與保養方式而出現問題，除了照顧上不容馬虎，選購保養品更要注意成分，建議挑選專屬寶寶使用的產品，避免因含有雌激素成分而造成性早熟。

每一個可愛的寶貝，不只渾身上下散發讓媽媽無法抵擋的奶香味，軟嫩細幼的肌膚，更是讓人忍不住一摸再摸啊！嬰幼兒肌膚之所以讓人無比憧憬，就在於他們的肌膚細緻到毫無瑕疵，就像一顆白煮蛋般的白嫩幼滑。

皮膚結構尚未發育完全

不過，嬰幼兒的肌膚看似細嫩，其實更需要加倍的呵護才行！

因為他們的皮膚結構仍未發育完全，所接觸的刺激尚未足夠，表皮層的增生速度也不如大人快速，寶寶的皮膚厚度只有成人的二分之一而已，因此，肌膚對外的防禦力相對較低。

賦真妍皮膚專科診所陳建名院長說，由於寶寶的皮膚還未成 熟，面對外界的冷熱溫度驟變調節能力不佳，不像成人能藉血管收縮擴張或是汗腺的排汗多寡，進行調節體溫的作用。皮膚油脂分泌不足加上保濕能力不佳，讓寶寶的皮膚很容易出問題。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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保養著重保濕．留住水分

皮膚保水能力的好壞，其實是建構在完整的角質層，與細胞間脂層、皮脂分泌量搭配得宜，才能真正為皮膚留住水分。由於嬰幼兒的皮膚完整度不及成人，因此，經皮散失水分的程度會比成人高，所以需藉助外在的乳液來幫助滋潤肌膚。

產品成分愈單純，質地適中不粘膩是最佳的選擇，特別是有添加神經醯胺（該成分為角質細胞間脂質含量最高的保溼因子），對皮膚保水度的提升有不錯效果；而如果在冬季十分乾燥時，也能考慮含乳油木果油、嬰兒油等油脂含量較高的成分，以提高保濕效力與持久度。如果寶寶皮膚已經有了乾燥、脫屑的狀況，一定要適當補充 乳液，同時要注意洗澡水溫切勿過高，並選擇中性沐浴乳，才不會讓所剩不多的油脂，因過度清潔而讓寶寶乾癢症狀加劇。若出現明顯肉眼可見的紅腫或搔抓反應，一定要立即尋求皮膚科醫師診治。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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小心！誤用含雌激素的保養 品引發性早熟

近來，「誤用雌激素的保養品，造成性早熟」的話題不斷，這也讓不少媽媽心生恐懼，擔心寶寶是否已經深陷保養危機中！陳建名院長補充，不可否認的是，含有雌激素的乳液，使用後明顯會讓皮膚變嫰滑，且保濕效果也會增加，相信應該是爸媽在不知情的狀況下誤用。

一般而言，短期數天的使用並沒有過大的影響，然而，如果長期使用，如數週或數月的話，就有機會影響身體並產生性早熟的情況，比如發生胸部提早發育、男性女乳症，男性精蟲量下降，甚至是生長板提早閉合長不高等問題。但只要及早停用，大多能回復正常。

【完整內容請見2022年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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