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甲狀腺功能異常影響懷孕 千萬別自行停藥！

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／李藹芬　採訪諮詢／彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師王舒儀】

對「甲狀腺」陌生嗎？甲狀腺分泌人體不可或缺的荷爾蒙，掌管體內新陳代謝、生長及發育諸多功能。不論分泌過多或過少，都屬功能異常，將對健康造成不小的影響，因此，醫師會建議功能異常的女性，若想懷孕，應在控制好的狀況下再懷孕，避免對自身與胎兒健康造成不良影響。

甲狀腺所分泌的甲狀腺激素是一種含碘的荷爾蒙，掌管體內新陳代謝、生長與發育諸多功能。彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師王舒儀指出，「當甲狀腺荷爾蒙分泌失調，無論分泌過多或過少都屬功能異常，將對新陳代謝速率產生影響」。

功能過高過低都屬異常．症狀大不同

王舒儀醫師表示，甲狀腺激素分泌過多稱「甲狀腺功能亢進（簡稱：甲亢），分泌不足則是「甲狀腺功能低下」。兩者臨床症狀如下：

甲狀腺功能亢進

分泌過多會造成代謝加快，交感神經過度亢奮，病人常有體重減輕、流汗、怕熱、心悸（心跳快）、活動易喘、脾氣暴躁、焦慮、失眠、食欲增加、腹瀉、月經不正常的現象。甲狀腺機能亢進的原因很多，最常見的是葛瑞夫氏症 (Graves’ disease )，這是一種自體免疫的疾病，90%的病人血中有甲促素受器抗體，會刺激甲狀腺製造過量甲狀腺荷爾蒙，有時還會有脖子腫大，或凸眼等甲狀腺眼病變，甚至是小腿前面皮膚出現又紅又腫的橘皮狀變化（黏液水腫）。症狀相當多種，但病人未必都會出現，也未必都明顯可見」。

甲狀腺功能低下

分泌不足讓新陳代謝變慢，常見症狀包括：體重增加、怕冷、容易覺得疲累、水腫、便祕、聲音沙啞、女性經期不規律，心跳變慢、皮膚乾燥、落髮、神情呆滯等，「如果低下太久未治療的話，嚴重的還可能造成心包膜積水、心臟衰竭等併發症 」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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功能異常對懷孕的影響

在台灣，甲狀腺功能異常是女性非常普遍的一種疾病，因此，對育齡婦女來說，難免造成影響，王舒儀醫師表示，可從兩方面來看：

難受孕

功能異常會造成月經異常，進而影響懷孕率，「但亢進患者不是不排卵，只是排卵時間異常，未必對懷孕率造成影響」；反倒是功能低下因代謝速度緩慢，容易導致無法正常排卵，讓受孕機率下降。「近年來，接受不孕治療的女性越來越多，在檢查過程中發現部分患者有甲狀腺功能低下的問題，而從不孕科轉診來新陳代謝科接受治療」。

控制不佳對母胎影響大

王舒儀醫師強調，「甲亢患者在懷孕期間控制不良容易有流產、早產、孕婦高血壓的併發症，甚至誘發甲狀腺風暴、心臟衰竭情況；對胎兒來說，將有嬰兒出生體重較輕或子宮內生長遲滯、胎死腹中的併發症。提醒甲亢患者，最好將病情控制在穩定的狀況下，再計畫懷孕」。

而未經治療的甲狀腺功能低下者即使懷孕，也將面臨流產、早產機率增加、妊娠高血壓、子癇前症、胎盤早期剝離、產後大出血等併發症，胎兒先天中樞神經系統異常的比例也會增高。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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治療方式

王舒儀醫師表示，「就治療上來說，功能低下的治療相對簡單，甲狀腺素分泌不足就補充，並定期追蹤檢查。一旦懷孕，應馬上與醫師聯絡，並提高20～30%的藥量，以應付胎兒生長所需」。

至於功能亢進的治療，可選擇口服抗甲狀腺藥物、手術或放射碘治療。王舒儀醫師強調，「開始服用藥物後，千萬不要自行停藥或增減劑量，請配合醫囑服藥並定期回診」。

【完整內容請見2022年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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