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孩子走向心智化的過程 醫師爸爸驗證專業理論 卻也感慨孩子長大了！

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／安兒康小兒專科診所院長曾清祥】

在孩子「心智化」的過程中，父母看到了孩子的成長與成熟，充滿不言可喻的喜悅。孩子的變化不僅讓我驗證了專業理論，更從中感受到時光飛逝的速度如此之快！

「哇！小小年紀怎麼知道這樣回答？怎麼會有這樣的反應？ 我的孩子好成熟喔！」身爲父母，在看著孩子成長的過程中，一定常有這樣的感覺與經驗。關於上述的句子，也是我常常在女兒身上得到的驚嘆，因為哥哥有點亞斯的特質，因此，在人際互動上顯得不那麽同理與固執，相形之下，女兒的成熟就讓我覺得格外的乖巧。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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孩子成長的過程．看出心智化程度與否

在醫學上，孩子逐漸發展成熟的過程，稱為「心智化（Mentalization）」，此過程是自然的腦部發展方向，也是語言能力成熟的基礎。人類的大腦會利用內建的神經心理能力，包括感覺、注意、比較、記憶、理解、動作與知動，來開啟心智化的過程。

剛出生的嬰兒還沒有建立自我意識及主體概念，只能感受到自己是個物體。然而，出於求生的本能，他們會分辨自身環境的安危，並能夠在清醒時確認環境的狀況，若感到安全無虞，就會再重新入睡。

在這個時期的嬰兒所出現的動作，大多是與視覺與觸覺所產生的無意識反射性動作有關，再過幾個月長大一點後，會開始進入有主體性的知者角色，可以翻身探索、發出聲音、理解顏色、知道遠近，並開始有了人我之分。

隨著孩子慢慢長大，到了一歲以上時，他們會開始變身為智者與行動家，開始懂得等待、期待、選擇、回應，也學習溝通、懂得禮儀，有了所謂的親疏之分，並且漸漸地變成了一個自我的學習者，能夠自由的去開發、探索與學習這個世界。

因爲如此，女兒從哭鬧的小女孩，變成了一個會據理力爭的小女生了。她面對哥哥對待她的方式不再逆來順受，學會了拒絕並想辦法讓哥哥妥協；如果爸媽想介入排解她與哥哥的糾紛，她也會生氣，更會向爸爸媽媽告狀，揭發哥哥做的壞事，並讓大家都站在她的陣線。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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心智化的成功．社會性的關鍵

難道藉著心智化的正常過程，就讓妹妹改變了嗎？其實不然，因為還有著影響成功與否的最後一步，則是必須要有「社會性」。

舉個學中文的例子大家就會懂了，在美國學中文，若請一位中文家教來家裡教學，學習成果或許會跟在中文國家學習的效果一樣，但若是透過線上播放影片進行學習，效果可能會比非中文國家的平均中文程度還不好，差別在於現場的中文家教是帶來社會化後的語言教學。

我們家妹妹本來是個很害羞的人，有點沒自信，如果沒有充分準備臨時被叫上場，她會彆扭的一句話都不想說，什麼事也不想做，但經過今年暑假的夏令營，融入團體的生活，對她來說似乎變成一件自然的事，看著她每天開心快樂的期待去學校，回家後總有講不完的學校趣事，就不禁感覺她真的長大，像個成熟的大人了！

【完整內容請見2022年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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