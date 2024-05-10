滑輪曲棍球、冰球教練疑涉性騷擾 體育署要求即刻停權

有關民眾舉證陳情兼具滑輪溜冰曲棍球及冰球運動教練資格之劉姓教練，似以練習名義性騷擾女學員一案，教育部體育署要求相關協會即刻先予停權，並儘速完成調查及處置。

體育署表示，接獲陳情後即於今年4月24日函請中華民國滑輪溜冰協會及中華民國冰球協會於2周內妥處，中華民國冰球協會先於4月26日針對本案召開紀律委員會議討論，會議決議自即日起暫停劉姓教練冰球教練職務及暫時禁止其以任何身分進入場館與參與活動；嗣後，冰球協會再於5月9日針對本案召開紀律委員會討論，並已做成決議。

至於中華民國滑輪溜冰協會則尚未有任何行政處理作為，體育署今天已再次要求該協會立即給予劉姓教練暫時停權處置，如再有拖延，將依「國民體育法」第43條停止該會之補助。

體育署高度重視運動選手權益及安全，對於選手遭受教練性騷擾或侵犯，絕對以零容忍態度責成相關單位處理，並以最積極態度維護健康安全運動環境。