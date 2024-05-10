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花式滑冰／羽生結弦祝福師弟宇野昌磨退休 回憶同場競技

中央社／ 東京10日綜合外電報導
26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨昨天宣布將退休。 路透
26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨昨天宣布將退休。 路透

26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨昨天宣布將退休，曾與宇野長年在冰場上競技，並於2018年一同站上冬季奧林匹克運動會頒獎台的「花滑王子」羽生結弦今天發布聲明祝福他。

日本電視台（Nippon TV）報導，羽生結弦在2018年平昌冬奧個人賽二連霸時，是宇野第一次挑戰奧運殿堂。兩人當年在個人賽分別摘下金牌與銀牌，共同站上奧運頒獎台。

2018年之後，宇野也奪下2022年北京冬奧個人賽銅牌，並在2022年與2023年的世界花式滑冰錦標賽二連霸。

宇野昨天透過社群媒體Instagram宣布將退休，並感謝外界對他的支持。

29歲的羽生今天發布聲明，祝福即將揮別賽場的宇野。

羽生說：「從小學、國中時期開始就和宇野共同奮戰與努力，我知道他抱著多少覺悟努力至今。（宇野）未來環境會稍微改變，之後應該也會持續加油，因此我不打算說『辛苦了』」。

羽生也祝福宇野「在未來的日子，可以描繪且實現幸福的生活」。

羽生還說，「希望之後能以一般年齡僅差3歲的男性夥伴一起說笑」，並期待共同以滑冰者的身分在冰場上度過開心的時光。

羽生最後在聲明中說：「過去能長時間與昌磨在世界舞台上共同競技，真的很幸運，且很快樂，真的非常感謝。期盼未來還有許多快樂的事。」

冬奧 羽生結弦 花式滑冰

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