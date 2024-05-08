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全大運田徑／用成績證明又正又強！陳彩娟破26年全能紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄。圖／113年全大運執委會提供
台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄。圖／113年全大運執委會提供

穿臍環、刺青不代表是「壞孩子」，台師大全能好手陳彩娟今天113年全大運7項全能最後一項800公尺跑出個人最佳成績，總分5701更打破高懸26年的大會紀錄，她特別感謝原紀錄保持人馬君萍不藏私分享與提點，不斷進化也是證明自己有「把該做的事做好」，用實際成績打破舊有的刻板思維。

雙手有鮮豔指甲彩繪，雙臂都有刺青的陳彩娟坦言，刺青、穿洞還是有些負面標籤，但她單純喜歡，平時也認真投入訓練，尤其今年赴陸移地訓練後，體能進步很多，今天跑出2分28秒61的個人最佳成績外，跳高也有1公尺75成績，儘管第一項100公尺跨欄成績不如預期，她仍穩下心情。

眨著長長睫毛的陳彩娟提到，移地訓練時針對欄架下了很多功夫，但自己技術還沒完全結合，這次全大運14秒43的成績和理想有很大差距，「欄架又是第一項，對我心情影響很多，但全能不是玩一項而已，後六項要表現近乎完美。」

靠今天最後一項800公尺的個人最佳成績，全能歷年第二傑的陳彩娟得分突破5701分，打破全國紀錄保持人馬君萍87年的大會紀錄5639分，距離馬君萍1994年廣島亞運締造的5786分也更近一步。

就讀台師大研究所的陳彩娟提到，年初為完成研究所課業而採訪前輩「馬老師」，獲得許多建議和回饋，馬君萍點出她會做無謂熱身，反而消耗個人能量，對個人啟發很大。

陳彩娟分享說，改寫大會紀錄的心情「滿滿感恩」，「很謝謝馬老師，她說的話我都有做到。」她也感謝800公尺第一圈領跑的台體大鍾芷柔，讓她跑出個人最佳成績，接續目標就是將全國紀錄納入麾下，創造自己的全能新頁。

台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄，開心握拳慶祝。圖／113年全大運執委會提供
台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄，開心握拳慶祝。圖／113年全大運執委會提供

台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄。圖／113年全大運執委會提供
台師大陳彩娟113年全大運打破高懸26年的大會紀錄。圖／113年全大運執委會提供

女子七項全能完賽後，女將們一起合影。記者曾思儒／攝影
女子七項全能完賽後，女將們一起合影。記者曾思儒／攝影

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