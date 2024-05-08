聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／中信女子公開賽 配對賽募善款2千萬

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新台幣2千萬元，捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。圖／中國信託銀行提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新台幣2千萬元，捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。圖／中國信託銀行提供

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」，明天將在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部盛大開打，昨先進行職業業餘配對賽共募得2000萬新台幣善款，全數捐給中國信託慈善基金會，執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案，透過球桿做公益。

包括中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」選手丁子云、石昱婷安禾佑侯羽桑侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍等台、日女將及貴賓，昨天職業業餘配對賽一同揮桿，其中石昱婷隔5年再度參加配對賽，直呼興奮，對打球同時能做愛心感到有意義。

長期在美次巡征戰的侯羽桑提到，謹慎對待配對賽的每次揮桿，除為公益盡一份力，也期許明天登場的大賽能展現最佳狀態。

昨天晚上眾女將也在晚宴中交流，中國信託銀行總經理楊銘祥晚宴中表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼同時也深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸。

台日共同認證的中信女子公開賽總獎金3千萬日幣，吸引台、日、泰國等地108位好手參戰，爭奪540萬日幣（約113萬台幣）冠軍獎金；一連3天賽事都免門票入場，大會提供專車接駁，歡迎民眾到場為選手加油。

侯羽桑 侯羽薔 安禾佑 石昱婷

延伸閱讀

高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

日次巡海外共證　「2024中國信託女子公開賽」5月9日開打 總獎金新臺幣630萬元　108位好手爭后冠

高球／中國信託女子公開賽9日開打 108位好手爭后冠

震災、虐童讓善款少了 台中產業界和市府舉辦慈善音樂會募款

相關新聞

高球／中信女子公開賽 配對賽募善款2千萬

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」，明天將在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部盛大開打，昨...

全大運田徑／葉柏廷跳高2米30 如願破全國

國三摘下全中運跳高金牌時，目前就讀虎尾科大二年級的葉柏廷就設定「破全國紀錄」目標，昨天他實踐夢想，113年全大運一舉跳過...

全大運自由車／地主單日7金入帳 累積13金笑傲群雄

113年全大運今年由台灣體大扮演東道主，地主在自由車展現絕佳實力，今天單日勇奪7金表現，累積金牌數更達13金，地主好手張...

奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

奧運聖火明天將在高達15萬人面前，抵達法國馬賽港（Marseille）。巴黎奧運制定了許多雄心勃勃的計畫，而這將是它面臨...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄無緣女雙8強

台灣桌球女雙組合鄭怡靜與李昱諄今晚WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽16強賽，以直落3敗給香港的吳詠琳與澳洲的劉楊子，鄭怡靜接下...

高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。