高球／中信女子公開賽 配對賽募善款2千萬

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」，明天將在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部盛大開打，昨先進行職業業餘配對賽共募得2000萬新台幣善款，全數捐給中國信託慈善基金會，執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案，透過球桿做公益。

包括中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」選手丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍等台、日女將及貴賓，昨天職業業餘配對賽一同揮桿，其中石昱婷隔5年再度參加配對賽，直呼興奮，對打球同時能做愛心感到有意義。

長期在美次巡征戰的侯羽桑提到，謹慎對待配對賽的每次揮桿，除為公益盡一份力，也期許明天登場的大賽能展現最佳狀態。

昨天晚上眾女將也在晚宴中交流，中國信託銀行總經理楊銘祥晚宴中表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼同時也深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸。

台日共同認證的中信女子公開賽總獎金3千萬日幣，吸引台、日、泰國等地108位好手參戰，爭奪540萬日幣（約113萬台幣）冠軍獎金；一連3天賽事都免門票入場，大會提供專車接駁，歡迎民眾到場為選手加油。