T1聯盟／海神季後賽主場首戰 高雄市長陳其邁開球

高雄全家海神職業籃球隊季後賽主場首戰將於10日在鳳山體育館點燃戰火，球團今天宣布，邀請高雄市長陳其邁蒞臨開球，誓言捍衛主場。

海神季後賽首輪主場移師鳳山體育館，今天宣布入場球迷可獲得多樣好禮，包括入場就有「In this Together」應援摺扇，提早入場還有機會獲得「Ride the Wave」應援 TEE、GATSBY 潔面濕紙巾體驗包等，也歡迎「神隊友」進場製作應援手幅，場邊秀出專屬高雄

全家海神隊的海派應援。

節間、中場休息，跟著海神吉祥物布浪尼 BROWNIE、啦啦隊AQUA MERMAIDS大聲應援，再贈好禮漢來海港下午茶買一送一券、漢神巨蛋精美好禮、惠來谷關溫泉會館2000 元住宿折價券、全家便利商店 Let’s Café 兌換券。

「雄浪再臨」商品福袋即日起到18日中午12點止，AQUAS STORE 線上商城搶先開賣，福袋內含4種商品，市價超過3500元，福袋售價2880元，還有隨機放入「萬浪一心驚喜祕寶」，抽布銳克曼簽名實戰球衣、燈芯絨短褲等好禮，中獎機率高達百分之25。

凡在季後賽首輪於AQUAS STORE主場官方商店購買福袋，海神將再海派加碼8個獎項，邀請球迷來試手氣。

海神也公告，因應機車觀賽停放需求，季後賽主場賽事期間增加機車臨時停車區，10日下午5點到晚上11點開放鳳西國中前庭廣場、機車停車棚為機車臨時停車區，12日開放9席鳳山區光華路臨鳳山體育館側路邊汽車停車格，及2席五權南路臨鳳山運動園區側公車停靠區，歡迎球迷依照現場告示牌或工作人員引導停放愛車，另可善用大眾運輸交通工具節能減碳。