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全大運／台體大6度承辦賽事 王冠閎、林昀儒參戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
113年全大運將在下周於台灣體大開幕。記者蘇健忠／攝影
113年全大運將在下周於台灣體大開幕。記者蘇健忠／攝影

在全中運於昨天落幕後，113年全大運將在下周於台灣體大開幕，由於今年適逢奧運年，也將有不少已經取得奧運資格的國手參戰，而台體大今年也在校內師生共同努力下設計出虛擬網紅代言人「小藍」，一同歡迎全國大專校院選手到台中作客。

創校63年的台體大今年將第6度承辦全大運，共將舉行21種競賽，其中手球賽事已經在日前落幕，由地主台體大奪下男子組金牌與女子組銀牌，緊接著其他賽事也將接續登場，至於開幕式則將於5月4日在台體大田徑場舉行。

台體大師生攜手設計全大運首創虛擬網紅代言人「小藍」。記者蘇健忠／攝影
台體大師生攜手設計全大運首創虛擬網紅代言人「小藍」。記者蘇健忠／攝影

而為了迎接全國大專校院好手到來，台體大師生也費盡心思，除了日前已經對外揭曉的吉祥物「捷駱」和特殊的獎牌設計外，今天記者會更公布由校內師生結合當今最火紅的AI科技設計出的全大運首創虛擬網紅代言人「小藍」，以及由學生自行創作的加油主題曲「為我喝采」，而小藍在今年開幕式與比賽期間也將會「現身」，並且擔任賽事轉播。

此外，今年適逢奧運年，也有部分奧運選手將會投入賽事競爭，包括田徑林昱堂、體操丁華恬、游泳王冠閎、桌球林昀儒、以及奧運射箭培訓隊都將參賽， 教育部次長林騰蛟表示，全大運是國內學生運動最高層級的賽事，也會有不少深具潛力的大學選手出賽，期待他們在全大運有精彩表現。

全大運 林昀儒 田徑

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