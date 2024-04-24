全中運桌球／郭冠宏收復金牌 教練卻點出失去靈動性

去年在全中運國男單打8強賽就出局、無緣衛冕的台南市忠孝國中好手郭冠宏，今天在全中運國男單打討回顏面，在金牌戰以3：0輕取台北市誠正國中張睿煬，成功收復金牌，不過教練黃聖盛坦言，郭冠宏現階段還是太依賴「能力球」，而失去過往的「靈動性」，是需要再調整的地方。

在前年以13歲之姿成為史上最年輕國手的郭冠宏，國一全中運就在男單賽場一路過關斬將奪金，去年卻在8強賽就敗給徐絃家無緣衛冕，今年他捲土重來，在4場比賽僅丟掉一局的情況下，再度奪下金牌。

對於今年成功收復失土，郭冠宏坦言金牌戰前段雖然一度「鬆掉」，但在教練提醒下隨即重新上緊發條；對於能夠重新拿回金牌，他也不改省話一哥本色，強調自己心情「還好」，也期望明年轉戰高中賽場後，能向去年擊敗他的徐絃家復仇。

黃聖盛表示，郭冠宏的能力雖然逐年成長，但現在有點太依靠能力球，過去的靈動性與對弱點觀察力卻慢慢消失，這是他現在亟需調整的地方，「還是希望把他打造成多元的選手，畢竟現在很多對手都對他有針對性的戰術。」

本月初郭冠宏前往克羅埃西亞參與WTT支線賽，也是生涯首度挑戰成人組賽事，不過黃聖盛認為，郭冠宏目前仍將打青年層級的那一套方式拿來打成人組賽事，太依賴能力打球的狀況確實需要調整。明天他們也將出國移訓，並在5月繼續挑戰國際賽事甚至是成人級賽事。