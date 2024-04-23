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全中運／林沛萱帶傷上陣七項全能再摘金 本屆2金作收

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林沛萱在女子七項全能再摘金，升高中後首屆全中運以兩金作收。圖／台北市教育局提供
林沛萱在女子七項全能再摘金，升高中後首屆全中運以兩金作收。圖／台北市教育局提供

去年以國中生身份登上亞運舞台的林沛萱，國中畢業後前往東泰高中就讀並在今年全中運上延續好表現，繼日前在高女跳高以1公尺80拿下金牌後，近兩天登場的的高女女子七項全能賽最終也帶傷以4970分拿下金牌，升上高中後的首次全中運以2金成績作收。

林沛萱日前在高女跳高以1公尺80摘金，不過受到左腳踝扭傷影響僅試跳一次就結束比賽，不過近兩天在高女七項全能賽事中，她也與王梓諠一路拉鋸，在前5項比完後王梓諠一度超車，但第6項的標槍林沛萱擲出所有選手第2名的成績，再度反超前。

而壓軸的800公尺賽事，帶傷上陣的林沛萱最終以2分35秒70的第6名成績最收，拿下623分，以總分4970分拿下個人本屆第二金，至於惠文高中王梓諠則是以4840分拿下銀牌，銅牌北門高中黃翊婷4436分。

亞運 全中運

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