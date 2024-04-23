射箭／世界盃上海站 台灣精銳盡出搶奧運團體門票

射箭世界盃上海站今天開戰，但首日複合弓資格賽台灣沒參加，而明天起的反曲弓資格賽才是重點，台灣要力拚站上男、女團頒獎台，爭取世界排名積分，拚搶奧運團體門票。

台灣這次參加射箭世界盃上海站的反曲弓男子隊有湯智鈞、魏均珩、林子翔、戴宇軒，女子隊則有雷千瑩、邱意晴、李彩綺等，而原本在奧運選拔名列第4的風佑築，因留在台灣參加全中運，沒隨隊出征。

巴黎奧運射箭項目台灣僅取得男、女各1張個人賽門票，以及1席混雙，目前台灣男、女反曲團體均排在世界第4，這次參加世界盃就是希望能將團體世界排名衝進前3，鎖定團體滿額（3席）的資格。

目前男子反曲弓團體排名世界第1的韓國已取得參賽資格，因此台灣只要搶進前3就有機會；女子組方面，排在台灣前面的韓國、墨西哥、法國都已取得資格，目前台灣僅排在中國後，相對於男團來得穩定。

男子射箭隊教練劉展明接受中央社訪問時說，雖然射箭隊從去年11月之後就沒有出國參賽，但這段期間的訓練還算不錯，「而且我們邀請澳洲射箭隊來國訓進行交流賽，對選手來說都是很棒的幫助。」

劉展明也說：「這一趟我們也提前2天到上海備戰、適應天氣，我們希望4月上海站、5月韓國站男團都能至少射進前3名，這樣對我們的積分就很有幫助。」

女子隊教練徐梓益則表示，選手的狀態一般般，還是要比賽才知道狀況如何，不過這次來的3名選手是頭一次搭配，「我也很期待能碰出怎樣的火花。」

徐梓益透露，團體賽目前計畫讓老將雷千瑩擔任第2棒，至於第1、3棒的人選還要再看資格賽的成績而定，「邱意晴和李彩綺都是很敢衝的年輕人，但第1棒氣勢很重要，還需要再考慮一下。」