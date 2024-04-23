全中運／體操全能賽封后 吳彧之盼在亞青少再創佳績

去年在亞洲青少年體操錦標賽為我國拿下史上首面個人全能獎牌的民生國中好手吳彧之，今天在全中運國女全能決賽，以48.100分拿下個人生涯第一面全中運全能金牌，不過賽後她也直言表現並不算特別好，也期待接下來再度參加亞青少賽能夠再創佳績。

在美國出生並於中國上海開始接觸體操運動的吳彧之，國小二年級跟著父母一同回到台灣後才接受體操正式訓練，儘管身材嬌小，但吳彧之很快就在體操場上嶄露頭角，過去兩年已經在全中運陸續拿下國女高低槓、地板金牌，去年更是代表我國參加亞青少賽，並且奪下個人全能銅牌，也是我國在亞青少賽史上的第一面個人全能獎牌。

今天登場的全中運女子個人全能決賽，吳彧之在擅長的高低槓、地板，以及平衡木三項都領先其他參賽選手，以48.100分拿下個人生涯第一面全中運全能金牌，談到個人表現時，吳彧之也透露並不算滿意，「今天跳馬不是最好的表現，不論是空中動作沒做好還是落地時出界都是。」

談到去年在亞青少賽的好成績，全中運後將再度參與亞青少賽的吳彧之也直言，期待能再度闖進全能賽與單項賽決賽，「去年初的前兩場比賽我因為練習壓力比較大，一度有興起想放棄的念頭，但因為亞青少賽獲得獎牌，才變得比較有信心，期待今年也有好表現。」