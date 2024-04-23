全中運／剛帶丁華恬搶奧運門票 蔡恆政返國為愛女打氣

在日前帶領我國體操好手丁華恬搶下生涯第二張奧運門票後，體操教練蔡恆政返國後隨即趕到全中運體操場「督軍」，陪伴兩個就讀新北市明志國中的女兒蔡艾潔、蔡艾瑄出賽，不過對於必須身兼父親與教練兩身分，蔡恆政坦言一開始時確實不太適應。

從2歲開始就跟著父親出入體操館的蔡艾潔、蔡艾瑄，在長時間耳濡目染下也踏上體操運動之路，今年就讀國三與國一的兩姐妹更是首度一同參加全中運，蔡恆政也在日前參加完世界盃暨奧運資格賽於昨天返國後，隨即來到台北體育館陪伴兩位愛女出賽。

蔡恆政指出，姊姊蔡艾潔個性穩重且較聽話，妹妹蔡艾瑄則是較鬼靈精怪，現階段也只希望兩姐妹能夠持續參與體操運動，對於未來是否有機會父女攜手登上奧運殿堂，他說：「現在談什麼奧運的對於她們來說還太遠了，可能有這樣的想法也不敢講出來。」

談到身兼父親與教練身分，蔡恆政也笑著表示，對他來說確實不太容易調整，「我以前帶的選手幾乎都是拿冠軍的，現在帶了兩個沒有冠軍的，確實不太能適應，而且真的會『破壞感情』。平時我也盡量不去介入她們的練習或是動願資源幫忙，反而如果讓我知道她們動用特權，那我會很嚴重的警告她們。」

在全中運後將前往烏茲別克參加亞青少賽的蔡艾潔表示，一開始接觸體操時確實覺得很辛苦也很討厭，甚至一開始訓練就想回家，不過隨著慢慢獲得成績、找到成就感，現在體操已經是她生活中不可缺少的要素，「接下來希望自己能夠出國比賽拿個獎。」

蔡艾瑄則表示，爸爸在訓練時確實會比平時更佳嚴肅，尤其是原本可以做出的動作沒有做出來，或是擺臭臉時，爸爸就會比較容易生氣；談到對於未來體操生涯的願景時，常與丁華恬一同訓練的蔡艾瑄說：「我希望有一天能夠去奧運。」