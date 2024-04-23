高雄女中女足選手獲佳績 將與9國足球女孩交流訓練

高雄女中高一學生高瑜參加美國國務院「2024 AIT足球女孩計畫」(AIT Soccer Girls Program)，從眾多競爭者中脫穎而出，獲選台灣5位代表之一，將於6月15日到美國與世界其他9國的足球女孩交流訓練，參與各項活動，為期14天。這是本校學生繼2022年入選美國國務院 「科技女孩計劃」(TechGirls)後又一次傑出表現。

「2024 AIT足球女孩計畫」已舉辦第六年，活動宗旨為提高跨文化間的理解，開啟更多對話空間，並建立各國非專業青少年運動員與美國運動員間之連結，進而培育其領導技巧，運用運動中所學至其社群發揮正向影響力。美國在台協會特別規劃「2024AIT 足球女孩計劃」，邀請5位台灣女性青少年足球員前往美國接受訓練與國際交流，返台後配合參與全台四場講座交流活動，將他們在美國的受訓經驗與見聞分享給更多台灣熱愛足球的孩子，培育更多運動外交的潛在人才與台灣女足未來的領導者，帶領台灣女性運動有更好的發展。

高瑜同學從小就熱愛運動，由於家中成員都有足球運動的經歷及背景，所以常會跟隨家人參與台灣各地的足球比賽及活動。就讀小港國中一年級時以空手道專長進入體育班，但仍然兼顧足球和空手道的訓練。當時小港國中男子足球隊因為缺人無法出賽中學五人制足球聯賽，高瑜就加入男子組賽事，最後還挺進16強。國三時轉學到足球強隊台中五權國中，加入女足隊摘下該年全國青少年盃冠軍以及國中聯賽亞軍，成績輝煌。

高雄女中高一學生高瑜參加美國國務院「2024 AIT足球女孩計畫」(AIT Soccer Girls Program)，從眾多競爭者中脫穎而出，獲選台灣5位代表之一，將於6月15日到美國與世界其他9國的足球女孩交流訓練，參與各項活動，為期14天。圖／高雄女中提供

高瑜在高一入學之後，想利用本身足球專長去推廣足球，讓更多人認識這項運動，並與志同道合的朋友一起享受踢球的樂趣，在學校破天荒創辦足球社。這學期足球社剛剛起步，正在努力宣傳，希望能招募更多人一同參與，同時也在增加社團能見度，朝向成立正式社團。

高瑜在去年底時看到「2024AIT足球女孩計畫」甄選的訊息，當時便有一些心動，雖然高中時已沒有在足球校隊繼續發展，但仍然想挑戰與精進自己在足球領域的各種能力，也想去看看外面的世界，增廣見聞，並親身體會我們與其他國家在足球運動中的不同之處，進而加強我的國際觀，同時也希望能提升外語與社交能力。確定要參加遴選後，開始整理英文報名資料並積極練習面試，這期間不斷的與英文老師討論與修正，加強英語口語表達能力。經過兩次面試後，最終獲選進入代表名單，真的很不容易，也是高瑜的各項綜合能力確實出色。