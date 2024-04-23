柔道／亞錦賽驚喜鍍銅 許王淑卉：努力有收穫

已經5年沒能站上國際賽場的頒獎台，台灣柔道女將許王淑卉今天終於打破獎牌荒，在亞洲柔道錦標賽女子78公斤級鍍銅，她直言當下感覺很不真實，回過神才覺得這陣子努力有收穫。

來自新竹縣尖石鄉的泰雅族女孩許王淑卉，因為哥哥的關係而踏上柔道之路，去年也曾代表台灣征戰杭州亞運，只是未能如願站上頒獎台，讓她陷入一段低潮期，「難過了2、3週，但期間我有一陣子離開國訓中心，所以感覺在國際賽的經驗上還是比較不足。」

逐步走出杭州亞運的陰霾後，許王淑卉從今年2月就跟著團隊到國外移地訓練，包含德國、法國等，除了與不同國家的選手交流，並計劃1個月參與2場比賽，藉以累積經驗。

如今在香港舉行的柔道亞錦賽摘下具有意義的銅牌，許王淑卉在接受中央社採訪時表示，當下感覺很不真實，「後面才回過神，我覺得這陣子努力有收穫。」

上次在國際賽站上頒獎台已經是2019年的台北公開賽，許王淑卉坦言，一開始完全沒有想到奪牌，尤其2週前的比賽不慎腳部受傷，因此這次亞錦賽只想不讓腳部傷勢更惡化、專注在每一場的心態，「現在感覺信心都回來了。」

許王淑卉分享，今年到處征戰，就連農曆新年都是在國外過，因此現在最想要與在台灣的家人分享喜悅，而她預計在返台後，投入全國大專院校運動會賽場，挑戰女子78公斤級第5金。