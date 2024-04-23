體操／國際總會公告 「體操精靈」丁華恬取得奧運資格

中央社／ 台北22日電
丁華恬。圖／聯合報系資料照片
丁華恬。圖／聯合報系資料照片

經過2天等待，國際體操總會（FIG）今天在官網正式公告，台灣好手包括男子單槓唐嘉鴻、女子平衡木丁華恬，都確定透過4場世界盃拚戰後，如願取得巴黎奧運門票。

「亞洲貓王」唐嘉鴻，在前3站比完後就確定積分足以提前拿下奧運門票，而他在最後一場杜哈站再度摘金，以完美的90分積分、資格賽第1前進奧運。

至於「體操精靈」丁華恬，在4站資格賽結束後，於平衡木項目積分排第3，但由於排在第2的西班牙選手卡薩布埃納（Laura Casabuena）同時也取得地板項目的資格，但依規定只能選積分高的地板參賽後，丁華恬如願在平衡木項目遞補，取得奧運門票。

教練蔡恆政在接受中央社記者訪問時鬆了口氣說：「還好跟我算的一樣，不然前幾天就變成假新聞了」。這也是丁華恬繼東京奧運後，第2度前進五環殿堂。

蔡恆政透露，現在距離奧運剩下3個月，「我們就是試著把現有難度再加一些動作進去，試著將難度分提升到6.1。其實，不管難度多高的套路，我們都可以完整做完，只是平衡木也是數學問題，就看選手臨場發生失誤的機率有多高。」

蔡恆政分析，東京奧運時候，那一套動作難度6.1，只可惜發生失誤，不然很有機會晉級決賽，「奧運難就是難在預賽，大家壓力都很大，不過丁華恬以小搏大，壓力都在那些名將身上，所以我們就是會放手一搏。」

蔡恆政說：「現在的策略就是3個月內把原本熟悉的動作都練穩定，然後加一些動作下去，我相信她（丁華恬）的心態已經成熟很多。」

丁華恬 唐嘉鴻

延伸閱讀

體操／全國體操協會將積極向國際體操總會溝通 為李智凱爭取外卡

巴黎奧運／體操丁華恬遞補取得門票 10項32席看中華隊選手名單(不斷更新)

體操／丁華恬有望搶巴黎奧運門票 過程峰迴路轉

體操／唐嘉鴻世界盃杜哈站單槓摘金 教練：未來難度將再增加

相關新聞

體操／國際總會公告 「體操精靈」丁華恬取得奧運資格

經過2天等待，國際體操總會（FIG）今天在官網正式公告，台灣好手包括男子單槓唐嘉鴻、女子平衡木丁華恬，都確定透過4場世界...

田徑／謝元愷110公尺跨欄達標世青 力拚獎牌

高雄市鳳山商工的田徑小將謝元愷，今天在全中運男子110公尺跨欄的準決賽以13秒50晉級決賽，有望前往世界U20田徑錦標賽...

體操／全國體操協會將積極向國際體操總會溝通 為李智凱爭取外卡

台灣男子競技體操好手李智凱，遺憾沒能透過4場奧運資格賽提前搶下巴黎奧運門票，中華民國體操協會今天（22）日表示，除了深感...

NFL／愛國者兩老撕破臉？期待比利契克再起

近期NFL除了選秀新聞之外，過去打造愛國者霸業的最強老闆與總教練雙人組，克拉夫特（Robert Kraft）與比利契克...

高球／柯達奪LPGA雪佛龍錦標賽金盃 5連冠締造20年紀錄

LPGA年度5大賽首戰的雪佛龍錦標賽今天結束4回合激戰，美國名將「長腿妹」柯達以4天低於標準13桿的275桿，拿下生涯第...

桌球／獲讚桌壇「山羊」！35歲馬龍大逆轉奪世界盃第3冠

桌球界的史上最佳選手馬龍決不服老！中國桌球男單35歲老將馬龍，21日晚間在澳門桌球世界盃，在絕境中讓三追四、上演大逆轉，擊敗隊友林高遠，拿下個人世界盃第3冠。馬龍生涯在桌球三大賽（奧運、世錦賽、世界盃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。