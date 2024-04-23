體操／國際總會公告 「體操精靈」丁華恬取得奧運資格

經過2天等待，國際體操總會（FIG）今天在官網正式公告，台灣好手包括男子單槓唐嘉鴻、女子平衡木丁華恬，都確定透過4場世界盃拚戰後，如願取得巴黎奧運門票。

「亞洲貓王」唐嘉鴻，在前3站比完後就確定積分足以提前拿下奧運門票，而他在最後一場杜哈站再度摘金，以完美的90分積分、資格賽第1前進奧運。

至於「體操精靈」丁華恬，在4站資格賽結束後，於平衡木項目積分排第3，但由於排在第2的西班牙選手卡薩布埃納（Laura Casabuena）同時也取得地板項目的資格，但依規定只能選積分高的地板參賽後，丁華恬如願在平衡木項目遞補，取得奧運門票。

教練蔡恆政在接受中央社記者訪問時鬆了口氣說：「還好跟我算的一樣，不然前幾天就變成假新聞了」。這也是丁華恬繼東京奧運後，第2度前進五環殿堂。

蔡恆政透露，現在距離奧運剩下3個月，「我們就是試著把現有難度再加一些動作進去，試著將難度分提升到6.1。其實，不管難度多高的套路，我們都可以完整做完，只是平衡木也是數學問題，就看選手臨場發生失誤的機率有多高。」

蔡恆政分析，東京奧運時候，那一套動作難度6.1，只可惜發生失誤，不然很有機會晉級決賽，「奧運難就是難在預賽，大家壓力都很大，不過丁華恬以小搏大，壓力都在那些名將身上，所以我們就是會放手一搏。」

蔡恆政說：「現在的策略就是3個月內把原本熟悉的動作都練穩定，然後加一些動作下去，我相信她（丁華恬）的心態已經成熟很多。」