快訊

返鄉遇地震、土石流…火車急躲隧道 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

全台有感連10震！氣象署：全是花蓮強震餘震 釋放在「地震空白區」

詐騙猖獗 我駐星代表童振源也中招：遭金融詐騙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／全國體操協會將積極向國際體操總會溝通 為李智凱爭取外卡

聯合報／ 即時報導
李智凱。(本報資料照片)
李智凱。(本報資料照片)

台灣男子競技體操好手李智凱，遺憾沒能透過4場奧運資格賽提前搶下巴黎奧運門票，中華民國體操協會今天（22）日表示，除了深感可惜之外，本會將集中力量支持李智凱，希望他「不要放棄，有機會我們就繼續努力，協會一定會做你們最後的、堅強的後盾。」同時體操協會將積極和國際體操總會（FIG）溝通，為李智凱爭取以外卡資格參加巴黎奧運。

從今年2月起經歷4場體操世界盃暨奧運資格賽後，李智凱積分排名第3，無緣搶下巴黎奧運門票（積分前2名取得），體操協會將持續和教練林育信、選手李智凱本人積極溝通，接下來是否參加５月中旬的亞洲體操錦標賽，都將全力支持。

李智凱在去年完成世界大學運動會男子鞍馬3連霸、杭州亞運男子鞍馬2連霸，已是全世界知名的體操名將，體操協會將會積極透過各種管道，和FIG溝通，希望能爭取以外卡資格參加巴黎奧運。

另外，針對教練林育信長期以來協助李智凱的成長，體操協會給予高度肯定，深感敬佩並感謝他的長期奉獻。最後1場體操世界盃多哈站，教練林育信質疑裁判給分不公，體操協會也將持續和FIG討論、溝通評分標準。但站在體操協會立場，相信FIG指派的裁判、技術人員，在每場比賽都是秉持著公正、公開、公平的原則給予評分。

體操協會在今年3月30日完成改選，所有人員都戰戰兢兢、快速接手會務，希望能提供選手、教練最大的後勤支援。體操協會絕對以選手需求為第一優先，希望能爭取更多名額參加巴黎奧運。

李智凱 林育信 體操協會

延伸閱讀

輕艇／台灣首位輕艇競速好手進軍奧運 賴冠傑最想告訴亡母這消息

體操／李智凱差0.1分無緣奧運門票 林育信怨：被裁判做掉的

體操／不滿評分被做掉 李智凱自認「燃燒殆盡」時候到了

體操／世界盃多哈站李智凱鞍馬僅摘銀 無緣巴黎奧運門票

相關新聞

田徑／謝元愷110公尺跨欄達標世青 力拚獎牌

高雄市鳳山商工的田徑小將謝元愷，今天在全中運男子110公尺跨欄的準決賽以13秒50晉級決賽，有望前往世界U20田徑錦標賽...

體操／全國體操協會將積極向國際體操總會溝通 為李智凱爭取外卡

台灣男子競技體操好手李智凱，遺憾沒能透過4場奧運資格賽提前搶下巴黎奧運門票，中華民國體操協會今天（22）日表示，除了深感...

NFL／愛國者兩老撕破臉？期待比利契克再起

近期NFL除了選秀新聞之外，過去打造愛國者霸業的最強老闆與總教練雙人組，克拉夫特（Robert Kraft）與比利契克...

高球／柯達奪LPGA雪佛龍錦標賽金盃 5連冠締造20年紀錄

LPGA年度5大賽首戰的雪佛龍錦標賽今天結束4回合激戰，美國名將「長腿妹」柯達以4天低於標準13桿的275桿，拿下生涯第...

桌球／獲讚桌壇「山羊」！35歲馬龍大逆轉奪世界盃第3冠

桌球界的史上最佳選手馬龍決不服老！中國桌球男單35歲老將馬龍，21日晚間在澳門桌球世界盃，在絕境中讓三追四、上演大逆轉，擊敗隊友林高遠，拿下個人世界盃第3冠。馬龍生涯在桌球三大賽（奧運、世錦賽、世界盃

TSR摩托車錦標賽 詹博堯、陳子龍均包辦雙料冠軍

邁入第20年的「2024台灣TSR摩托車錦標賽」，21日於台南安定賽車場展開序幕，首先登場的是速克達賽事，詹博堯在125...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。