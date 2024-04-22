TSR摩托車錦標賽 詹博堯、陳子龍均包辦雙料冠軍

邁入第20年的「2024台灣TSR摩托車錦標賽」，21日於台南安定賽車場展開序幕，首先登場的是速克達賽事，詹博堯在125NCY SUPER C組和競爭最激烈的125A組囊括雙料冠軍；7歲的陳子龍包辦兒童組Junior-1、Junior-2雙料冠車，讓場邊的車迷們看了大呼過癮，稱讚陳子龍是「天才車手」，電動車組老將林柏丞拿下冠軍，125B、125C分別由王若凡、黃亭雲拿下冠軍。

這項在安定賽車場的年度巡迴賽事，吸引來自全各地將近200台車報名參賽，盛況空前，各廠的車迷也趕來欣賞這場年度大賽的第一場賽事。21日下午各組決賽登場，電動機車Race1、Race2兩場賽事率先登場，形成林柏丞與新秀鄭力升之間的競爭，兩輪比賽下來，由林柏丞以較高的積分贏得冠軍，鄭力升第二、邱科龍第三。

台灣騎士精神發展運動協會創辦人吳仲軒17歲時投入摩托車賽車運動。圖／TSR提供

接著登場的125D-1、125D-2、125D-3賽事，均發生選手出發不久後摔車及連環撞的情況，尤其是125D-2組在出發後第一個彎道即發生連環撞，造2名選手倒場摔車，不得不退出比賽；第三場125D-3的比賽，出發後原本領先的孫啟榮，在最後一圈過彎時打滑，讓後方的董欣曄追過拿下冠軍。125D的3組冠軍分別由謝承祐、賴彥呈、董欣曄拿下。

在最受人矚目的SUPER C組，呈現詹博堯、林宸、陳韋豪追逐互咬情況，詹博堯一路緊咬，在最後一圈超車衝出，直奔終點，讓全場車迷大呼過癮，詹博堯也在SUPER C組賽事完成五連霸。

兒童Junior-1、Junior-2比賽，第一組先登場PW50CC組，7歲的陳子龍穿著27號賽車服一馬衝出領先群輪，熟練的壓車過彎，靈巧操縱的動作，令場邊車迷不斷稱讚，甚至不相信他年僅7歲輕鬆的拿下冠軍。接著讓車迷們驚訝的是，第二組不限車型的公開組，陳子龍接著上場，騎著身高比他高的檔車，伸長腳的打檔收油門過彎，還是輕鬆的一路領先奔向終點，包辦兒童組雙料冠軍。

125D-2組發生連續撞車意外。圖／TSR提供

精彩賽事進入層級較高的125C、125B組，機車的馬力更大，選手的技巧更純熟，高速過彎及壓車後加速、內切超車的精彩技巧讓車迷們驚呼不斷，最後由黃亭雲、王若凡拿下冠軍。

壓軸的125A組比賽，再次出現詹博堯、林宸、陳韋豪３人對決的場面，因車子的馬力較大，選手操控的技巧更重要，而在賽前花不少工夫苦練的詹博堯，在對手緊追下，一路保持領先到終點，拿下雙料冠軍，受訪時對所有鼓勵支持他的人表示感謝，在直播鏡頭前，向女友比愛心示愛致謝。

台灣騎士精神發展運動協會（TSR）創辦人吳仲軒17歲時投入摩托車賽車運動，20年前更創立協會舉辦賽車活動，從找場地、宣傳、找摩托車相關的贊助商，讓更多愛好者來參與這項健康、安全的比賽活動，經過20年的苦心經營，TSR的賽車已經成為台灣最具規模的摩托車賽事。

為了推廣摩托車比賽，吳仲軒從台灣頭找到台灣尾，費了好大工夫才找到台南市安定區管寮里這一片由農田開闢而成的摩托車賽車場，「高規格的安全、健康的態度」是吳仲軒辦比賽的最高要求，除了選手上場一定要照賽事要求穿上標準的賽車服外，賽道兩側的安全設施，也都要比照國際比賽標準，他要求工作人員必須經過長期的訓練，才能在比賽時做出正確的動作，讓選手能安心地參與比賽。