桌球／獲讚桌壇「山羊」！35歲馬龍大逆轉奪世界盃第3冠

桌球界的史上最佳選手馬龍決不服老！中國桌球男單35歲老將馬龍，21日晚間在澳門桌球世界盃，在絕境中讓三追四、上演大逆轉，擊敗隊友林高遠，拿下個人世界盃第3冠。馬龍生涯在桌球三大賽（奧運、世錦賽、世界盃），已經完成2輪單打大滿貫（世錦賽及世界盃都3冠），如今只差巴黎奧運封王，便能推高馬龍障礙到3輪大滿貫。

讓三追四大逆轉

中國桌球男單35歲老將馬龍，在21日晚間的澳門桌球世界盃的男單決賽，迎來隊友林高遠，開局林高遠表現出色，連續拿下3局聽牌，然而馬龍開始變化節奏，克制林高遠的反拍優勢，關鍵第5局，馬龍接連打出精彩神仙球，連拿8分收下這局，也成為比賽分水嶺，最終這位在歷年世界盃擁有2冠、2亞的老將，完成讓三追四的絕地大逆轉，搶下生涯世界盃桌球賽的第3冠。

馬龍這冠也說明有機會挑戰單打3輪大滿貫，桌球三大賽包含奧運、世錦賽、世界盃，而馬龍生涯已在世錦賽奪下3連冠（2015年蘇州、2017年杜賽多夫、2019年布達佩斯），世界盃算上本次也是3冠，過去在里約奧運與東京奧運都奪金，如果馬龍能補齊積分、搶下巴黎奧運的出賽資格，將有機會爭金，完成生涯單打3輪大滿貫的馬龍障礙。

馬龍獲讚史上最佳

事實上，國際桌總早已使用GOAT（體育界稱呼史上最佳的用法）來讚美馬龍的成就，他是史上第3位在世錦賽完成3連冠的好手，更是國際桌總男單世界排名第一最多月數和最長連續月數的記錄保持者，也是桌球史上首位蟬聯奧運會男單金牌、擁有最多奧運金牌（5金）的桌球員，不僅單打，馬龍在雙打也相當出色，曾在世錦賽雙打2奪金牌。

此外，澳門桌球世界盃的女單決賽也出現類似的精彩劇本，同為中國內戰，王曼昱的反拍表現出色，前4局拿下3：1聽牌，但孫穎莎穩定心態，以自己優勢的正手擰拉，不斷調動王曼昱的節奏，最終完成4：3的逆轉，生涯首奪桌球世界盃單打冠軍。

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