網球／WTA斯圖加特女網賽 詹皓晴攜俄羅斯搭檔女雙封后

台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在WTA斯圖加特女網賽雙打冠軍戰，以4比6、6比3、10比2擊敗「歐洲組合」封后。

結束2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事後，詹皓晴本週與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）共組「台俄聯軍」，參加在德國舉行、總獎金約92萬美元（約新台幣3000萬）的世界女子職業網球協會（WTA）500等級斯圖加特（Stuttgart）女網賽。

雖然這次賽事並未榮膺女雙種子，不過「台俄聯軍」展現絕佳氣勢，隨著昨役力退美國瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與中國張帥的組合，以一盤未失之姿取得冠軍戰門票。

冠軍戰挑戰挪威的愛克里（Ulrikke Eikeri）與愛沙尼亞的妮爾（Ingrid Neel）共組「歐洲組合」，「台俄聯軍」在首盤面臨極大挑戰，在3度遭到破發的情況下，即便後段試圖扭轉戰局，但仍以4比6讓出。

「台俄聯軍」經過短暫的調整後，沒想到次盤前4局雙方上演互相破發大戰，所幸「台俄聯軍」在第5局順利守住發球局，加上第8局再回敬破發，成功以6比3扳平戰局。

進入關鍵搶10局，表現漸入佳境的「台俄聯軍」，一開始即取得3比0領先，就算被對手連得2分，然而立刻補上連得7分攻勢，打得對手毫無招架之力，最後以10比2逆轉封后，同時是詹皓晴繼1月荷巴特女網賽後，進帳本季第2座女雙冠軍。