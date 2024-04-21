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體操／丁華恬有望搶巴黎奧運門票 過程峰迴路轉

中央社／ 台北21日電
丁華恬。資料照。記者侯永全／攝影
丁華恬。資料照。記者侯永全／攝影

台灣體操女將丁華恬在世界盃杜哈站未能晉級平衡木決賽，不過靠著西班牙選手卡薩布埃納在地板項目也取得奧運資格，有望順勢搶下巴黎奧運門票。

體操世界盃暨奧運資格賽共有4站，擇優3站積分加總，各單項排名前2名的選手可獲得巴黎奧運參賽資格，而台灣「體操精靈」丁華恬原先在平衡木的奧運積分暫居第2，只要在這次世界盃杜哈站晉級平衡木決賽，即有望搶下巴黎奧運門票。

沒想到丁華恬在平衡木資格賽發生一些失誤，僅以第9名作收，除了無緣晉級決賽，想取得巴黎奧運門票還得視18歲西班牙新星卡薩布埃納（LauraCasabuena）的表現而定，將命運掌控在別人手裡。

最後卡薩布埃納在平衡木決賽拿下第5名，積分也順利超越丁華恬，不過她在這次奧運資格賽同時參加地板、平衡木，加上地板同樣繳出不俗成績，在只能選擇1項參賽的情況下，按照規定卡薩布埃納因地板成績占優，因而取得女子地板項目的參賽資格，同時讓丁華恬有望順勢搶下巴黎奧運門票。

丁華恬

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