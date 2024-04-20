豐田國中足球隊永不放棄 踢下全國冠軍

112學年度中等學校足球聯賽（HFL）11人制國男甲級冠軍總決賽，台東豐田國中以3比0擊敗衞冕軍台中黎明國中。縣長饒慶鈴到場為球員加油打氣。她說，「太開心了，今年是台東體壇豐收的一年。」

饒慶鈴表示，她上任來就積極推動支持各項體育運動，完整培育三級運動環境，今年可以說是豐收的一年，這是學校、教練及家長的功勞，更是每位選手及球員們「堅持到底、永不放棄」的成果表現。

今天在輔仁大學舉辦的11人制國男甲級冠軍總決賽，豐田國中一開始就展現必勝的決心，一路壓著尋求二連霸的黎明國中，終場以3比0完勝對手。其中，2號前鋒陽浩瑋踢進兩球，展現優異的腳下功夫。

場外的家長應援團也非常熱鬧，還出動戰鼓給孩子們加油，饒慶鈴親臨現場，家長們驚喜不已，直呼「縣長妳怎麼來了」。有家長看到孩子們在雨中奮戰不懈的精神，感動掉下眼淚，大喊「太棒了你們」。

豐田國中足球隊克難訓練，為學校奪下第4座全國冠軍，2018更獲體育署核定補助興建標準球場，近年從足球人才養成、生涯輔導到志工訓練皆不遺餘力。