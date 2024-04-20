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柔道楊勇緯、連珍羚亞運爭光 相約巴黎奧運摘金共創歷史

中央社／ 台北20日電
楊勇緯（左）在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，連珍羚在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金。圖／中央社資料照
楊勇緯（左）在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，連珍羚在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金。圖／中央社資料照

在杭州亞運舞台上，「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚一前一後為台灣摘金，激動落淚的畫面感動身邊所有人，而兩人也相約，期待在巴黎奧運能攜手奪金，共同創造歷史。

楊勇緯與連珍羚年紀相差近10歲，不過兩人都是柔道好手，且楊勇緯只要一有機會就會前往日本移地訓練精進技術，而連珍羚則是旅日超過10年，兩人擁有不止「柔道」這個共同語言，透過比賽也逐漸熟識。

事實上，楊勇緯和連珍羚在東京奧運的境遇截然不同，楊勇緯首度參賽就風光摘銀，寫下隊史嶄新一頁；而滿懷壯志的連珍羚，第2次叩關奧運卻在女子57公斤級首戰敗北。

頂著奧運銀牌光環，楊勇緯去年在杭州亞運男子柔道60公斤級登頂摘金，隔日連珍羚女子在57公斤級稱后，儘管已時隔逾半年，他接受中央社記者專訪時，回想起亞運仍直喊不可思議。

楊勇緯亞運奪金瞬間淚崩，累積許久的壓力終於得以宣洩，而連珍羚奪金那刻，竟再次觸發他的淚水，他坦承，看到學姐拿到金牌後，「我哭很久，他們都覺得我有什麼好哭的。」

楊勇緯透露，他打從心裡為連珍羚高興，他強調：「不是學姐拿金牌不可思議，而是我也拿到金牌，我們同時拿到金牌，這真的是一件很難的事情，可能這輩子我只會遇到一次。」

在奧運、亞運殿堂，楊勇緯都曾登上頒獎台，為台灣柔道史留下鮮明印記，他仍抱持謙遜的心，也將連珍羚視為學習標竿，「學姐應該是全台灣柔道界最好的榜樣。」

巴黎奧運僅剩3個多月，楊勇緯日前赴日移訓也與連珍羚有了巴黎奧運之約，象徵體壇至高榮耀的奧運金牌也成為他們共同目標，他喊話：「我們要一起拿金牌，這是我們最終的目標。」

亞運 楊勇緯 連珍羚

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