柔道／中村太樹再次擋道 楊勇緯遭寢技壓制亞錦賽摘銀

我國「柔道男神」楊勇緯今天在香港舉行的亞錦賽男子60公斤級賽事一路過關斬將，並在金牌戰遭遇近年多次交手的日本名將中村太樹，儘管雙方一路拉鋸到黃金得分賽，但最終中村太樹靠著寢技壓制取勝，楊勇緯則是以銀牌作收，也是個人今年第二面獎牌。

目前柔道男子60公斤級奧運積分排名第3名的楊勇緯，在日前前往法國移訓返國後，本周隨即轉往香港參加2024年亞洲錦標賽，本屆賽事共有36國或地區選手參賽，力拚奧運積分。

而楊勇緯過去在亞錦賽曾拿下2銀1銅佳績，這次他也在男子60公斤級以頭號種子身分登場，並在接連擊敗寮國選手西蒂（Soukphaxay Sithisane）、印度選手亞達夫（Vijay Kumar Yadav）後挺進到4強賽，緊接著面對哈薩克賽里克巴耶夫（Nurkanat Serikbayev），則是與對手拉鋸到黃金得分賽後，靠著積極攻勢迫使對手吞下犯規敗，本季首度挺進到金牌戰。

楊勇緯決賽對手則是21歲的日本新生代好手中村太樹，兩人去年就曾在成都世大運金牌戰碰頭，當時由中村太樹勝出，今年2月的巴黎大滿貫楊勇緯又再一次敗在他手中，讓兩人今天的交鋒格外引人矚目；而兩人今天一路拉鋸，比賽進入黃金得分賽後，楊勇緯遭到中村太樹以寢技壓制，最終也吞下敗仗，未能復仇，並收下生涯第3面亞錦賽銀牌。