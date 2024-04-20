Panasonic連4年參與台北城市路跑 奧運國手彭名揚也來跑

為實踐企業社會責任，Panasonic連續四年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑，2024 Panasonic台北城市路跑賽將於9月8日在總統府前開跑，為下半年的跑季打頭陣，今天起全面開放報名至7月18日截止，賽事分為3公里和12.5公里雙組別，不論是資深跑者為新賽季暖身，還是新手跑者的賽事初體驗，都非常適合大家前來挑戰。

Panasonic 集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，將綠色永續理念帶進台北城市路跑賽，過去幾年賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋等。為了朝淨零碳排、環境永續的目標邁進，今年與台灣在地工廠合作，賽衣特別選用由回收廢棄寶特瓶製成的環保紗；完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質與環保墨水，有效減少環境負擔。此外，Panasonic員工將共同參與賽道綠色志工團隊，維持賽道整潔並協助可回收物整理，鼓勵員工回饋社會。

Panasonic連續四年參與台北城市路跑賽。圖／大漢行銷提供

今天記者會已達標奧運參賽資格的400公尺跨欄選手彭名揚特地穿著今年全新環保賽衣，到場力邀跑者們一同參與開學跑，跑出綠色永續新生活，受邀擔任今年賽事的活動大使的他，屆時也將參與3公里組賽事，並在終點為完賽跑者掛上獎牌，「這是我第一次參加Panasonic城市路跑活動，平常訓練都是短 距離衝刺，難得可以用平緩的步伐跑在台北的街道上，欣賞清晨六七點的靜謐與美好，希望大家踴躍報名，跟我一起跑向美好生活。」

台北城市路跑賽連續四年由Panasonic冠名贊助，賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電。繼去年的東京馬拉松名額後，今年最大獎進一步升級為北海道馬拉松及首爾馬拉松的跑旅行程；北海道馬拉松舉辦時間正逢北海道傳統祭典和煙火大會，跑者可體驗日本傳統風情、首爾馬拉松則以極速賽道聞名，70%以上路段都是平緩下坡，被稱為「最速賽道」。除了各抽出一位參賽名額，大會也將提供機加酒配套，包含機票及住宿，送你出國比賽，體驗不同的馬拉松賽道與氣氛。