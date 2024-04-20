游泳／中國東奧泳隊藥檢陽性 女子8百接力金牌被取消

中國泳隊4年前參加東京奧運，在女子800公尺自由式接力奪金並刷新賽前的世界紀錄，如今因藥檢呈陽性反應，上述成績都被取消，並由居次的美國隊遞補冠軍，澳洲改穿銀，加拿大鍍銅。

美國泳壇新聞網站SwimSwam於19日報導，中國泳隊參加2020東京奧運，在女子800公尺（4×200公尺）自由式接力摘金並改寫世界紀錄，成績是7分40秒33，但因沒通過藥檢已不被採認，金牌資格也被剝奪。

東奧賽前的女子800公尺（4×200公尺）自由式接力世界紀錄，是由韓國選手於2019年創下的7分41秒50，而最新世界紀錄則由澳洲選手於2023年刷新，成績是7分37秒50。

雖然參賽選手未被告知究竟是誰的藥檢呈陽性反應，不過中國泳隊是靠著李冰潔、張雨霏、湯慕涵和楊浚瑄於決賽創下佳績，董潔和張一璠則是曾在預賽展現身手。

由於中國泳隊失格，原先成績7分40秒73以些微之差而居次的美國隊改披金，澳洲改披銀，加拿大由無緣獎牌改鍍銅。

SwimSwam另引述澳洲「前鋒太陽報」（HeraldSun）報導說，一份於19日公布的報告指出，23個中國泳隊選手當年參加東奧前藥檢就呈陽性反應，但是仍照樣隨隊赴東京與各國選手一拚高下。

報導說，東奧開幕前的數月於集訓期間，這23人就被檢驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）成陽性反應。

中國反興奮劑中心雖發現檢測結果是「不利檢測報告」（AAF），並且發現檢驗的採樣被標註遭汙染的陽性，卻寬赦所有泳隊選手，而且沒有任何人受懲處。

報導指出，世界反禁藥組織（WADA）和世界水上運動總會（World Aquatics）皆被告知上述樣本呈陽性，兩者都同意檢測結果是由污染造成的，並沒有制裁任何檢測呈陽性的運動員。

世界反禁藥組織科學與醫學主任拉賓（Olivier Rabin）表示，世界反禁藥組織科學部門在東奧前幾個月審查此案，「我們甚至向（曲美他嗪）製造商尋求藥物動力學和代謝訊息，以評估向世界反禁藥組織提交污染情況的合理性」。

他說，最終得出的結論是，沒有具體的依據可質疑所謂的污染，事實上，採樣的污染是維持低濃度的曲美他嗪而未摻雜興奮劑的型態，而且之後幾天運動員提交的採樣，檢測結果介於呈陰性和陽性之間起伏。

至於水上運動總會則指出，相信這些AAF的處理是認真、專業的，並符合所有適用的反興奮劑法規，包括「世界運動禁藥管制規範」（World Anti-DopingCode）。

不過國際檢測機構（ITA）和美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency）對於WADA的處置皆表達關切。

ITA說，ITA於2021年夏季接獲機密和匿名的資訊，也就是2021年上半年中國反興奮劑中心執行檢測後，呈現不利於一組中國游泳選手的陽性反應。

ITA表示，ITA從2021年、2022年、2023年到如今仍在執行具針對性的後續檢測。