全中運／名將蕭美玉領軍大甲高中 自由車狂摘10金

113年全國中等學校運動會自由車場地賽，今天於台中市立自由車場進行場地賽進行最後一天賽事，共頒出國男、國女組與高男、高女組領先計分賽和競輪賽共計8面金牌。

前兩天都錯失1金的台中市，今天在台中市運動局局長李昱叡親自壓陣下，雖然一度有違規情形，在摔車驚魂後，最終成功由台中市學校包辦8金，其中又以由前亞奧運國手蕭美玉等教練領軍的台中市大甲高中再進帳4金，清水國中和清泉國中各獲2金，大甲高中3天下來共奪下耀眼的10金，成為今年自由車場地賽金光閃閃的自由車名校。

今天全中運自由車場地賽最後一天成為地主台中市內戰，國男組、國女組領先計分賽分別由清水國中謝治翔、楊喬卉奪下金牌，高男組、高女組領先計分賽則由大甲高中張恩騰、溫彩彤摘金，經歷了前兩天意外失金後，今年2月在「印度亞青賽」全能銀牌的張恩騰，終於拿到今年全中運首金。

競爭最激烈的競輪賽則讓台中市學校冒出一身冷汗，國男組清泉國中蔡兆宸雖然率先抵達終點，但由於在第1、2彎道藍道區騎行，嚴重甚至會被判失格被取消金牌，經過申訴且大會觀察影帶後，確認是因受迫才騎進藍道區，才讓這面金牌失而復得，但依舊被罰款3千元。

接著在高男組競輪賽決賽，6名選手中台中市大甲高中獨佔3人，佔盡優勢，3人都是高三的同班同學，賽前期待能包辦前3，可惜在最後一圈，大甲高中李定曄摔車，還波及到後面的自家人李承勳，幸好在前面的「黑人」邱信維沒受到影響，率先衝抵終點，摘下今年全中運的第3金；摔車的李定曄為了要完賽，顧不得傷勢扛著已經沒辦法騎的車子衝抵終點，最終獲得第6。

雖然拿下個人全中運3金的最好成績，大甲高中邱信維可惜的說：「我們賽前就希望包辦前3，我們3人都是高三同班同學，今年都是我們最後一場全中運，我們都希望能共同留下一個完美句點，無奈遇到摔車，雖然我順利拿下金牌，但還是覺得很遺憾。」

最後壓軸的高女組競輪賽，台中市在6人中佔有3人優勢，最終由大甲高中劉尚盈成功摘金，成為本屆全中運的4金后。數度進出大甲高中，在去年「杭州亞運」結束後，亞運雙金名將蕭美玉在去年10月以運動教練身份再被分派回母校與先生楊振坤一同訓練大甲高中自由車隊，經過半年訓練，今年全中運是蕭美玉最投入的一次，她說：「我跟我先生都有同樣的看法，都不希望青年選手騎太重的齒輪比，畢竟他們都還在成長階段，這樣能保護選手膝蓋不容易受傷，有助於選手長期發展。」

過去主要都是選手身份，如今化身成大甲高中教練的蕭美玉感嘆：「還是當選手比較幸福，比完就可以休息。」大甲高中三天下來拿下10金，蕭美玉說：「很開心啊！特別是他們都創下了個人最好的成績，即便是第一天漏失的高男4公里團隊追逐賽金牌，他們在銅牌戰也騎出了最好的成績，會讓他們四上四下是我跟先生的想法，目的是希望讓高三選手都能有機會下場，大家都已經盡力了，最終結果由我們教練團承擔。」