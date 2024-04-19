北京半馬放水事件調查出爐 成績取消獎項追回

北京半馬傳出放水爭議後，官方介入調查並於今天公布結果，取消中國選手何杰與3名非洲選手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。

14日的北京半馬賽，何杰在3名非洲選手疑似放水下奪冠引發質疑，隨後更傳出3名非洲選手是「領跑員」而非「跑者」。隨著事件越演越烈，北京半馬組委會宣布介入調查。

綜合澎湃新聞、界面新聞等陸媒報導，北京半馬組委會下午發布調查結果，共做出4項懲處。

第一，解除中奧路跑（北京）體育管理有限公司的北京半程馬拉松承辦運營資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理；第二，取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。

第三，取消何杰與3名非洲選手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案；第四，對北京市體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，責成其做出深刻檢查，對相關人員做出嚴肅處理。

報導指出，在官方發布調查結果後，廈門特步也發布道歉聲明表示，完全接受組委會作出的處罰決定，並認真反省、深刻檢討，嚴肅處理涉事人員，「將深刻汲取教訓，全面排查賽事運營工作的所有流程和制度，及時改進，確保今後不再發生此類事件」。

在北京半馬組委會發布的調查報告中也說明了事件的詳細過程。

根據報告，本屆賽事籌辦過程中，經特步公司推薦，中奧路跑公司邀請了28名運動員作為特邀運動員參賽，然而特步公司未明確標註領跑員身分，導致中奧路跑公司未向組委會報備，把4名非洲領跑員作為特邀運動員報名參賽。

比賽當天，4名領跑員不但佩戴特邀運動員參賽號碼布參賽，同時也作為何杰的領跑員。過程中，1名領跑員自行退賽，另外3名繼續領跑，並在最後2公里時主動減速，何杰最終以1小時3分44秒獲得男子組冠軍。