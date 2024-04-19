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巴黎奧運進場服發表設計師喊話不輸法國 吳詩儀給好評 

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北時裝周AW24展前記者會展示今年巴黎奧運中華代表團進場服。記者劉肇育／攝影
台北時裝周AW24展前記者會展示今年巴黎奧運中華代表團進場服。記者劉肇育／攝影

台北時裝周AW24由文化部、經濟部主辦，教育部體育署、中華奧林匹克委員會、台北市政府等單位聯合協辦，在今天的展前記者會上也公布今年巴黎奧運中華代表團開幕式進場服，並找來奧運國手楊昆弼吳詩儀搶先體驗並進行走秀，讓兩人都直呼新鮮。

巴黎奧運在前天進入倒數100天，而我國目前仍有不少好手仍在為了奧運資格做努力，今年由台灣設計師周裕穎精心設計的巴黎奧運中華台北代表團進場服也在今天亮相，他也霸氣地表示，這次的代表團進場服將「一定不會輸給法國」。

這次進場服也邀請藝術家江賢二、翻轉文字藝術家林國慶，並結合台灣特色工藝包含原民國寶工藝家嚴玉英、手工纏花工藝家林佩瑩，以及在永續議題展現卓越技術的台灣紡織製造大廠旭榮集團、珖藝印花、仁美織標協力合作，透過運動員的展示，以精湛俐落、充滿力與美的肢體動作，表現服裝的律動感與流暢之美。

日前剛受邀參加奧運聖火點燃儀式返台的中華奧會主席林鴻道在致詞時表示，由文化部主導、設計師周裕穎操刀的奧運代表團服裝亮相，代表的是國家對於奧運盛會的重視，相信所有的選手也會因為大家的祝福，帶著滿滿的信心在巴黎奧運獲得更好的成績，將台灣的文化帶向國際舞台。

射擊好手楊昆弼、拳擊選手吳詩儀為奧運進場服走秀。記者劉肇育／攝影
射擊好手楊昆弼、拳擊選手吳詩儀為奧運進場服走秀。記者劉肇育／攝影

體育署長鄭世忠也說，設計師周裕穎的隊服設計早在前次的東京奧運就獲得許多好評，也將台灣意象的主體性帶到世界眼前，而今年奧運在巴黎舉行，各國進場服肯定會受到各方注目，相信今年我國代表團一定會再次成為鎂光燈焦點。

而今天受邀為進場服進行走秀的射擊好手楊昆弼、拳擊選手吳詩儀，儘管今年巴黎奧運期間恐因為賽程安排無法參與開幕式，但兩人在今天搶先體驗後都給予好評，今天以辮髮造型登場的吳詩儀說：「這次進場服不論是材質舒適度還是設計理念，都讓人充分感受到設計師的用心，我一定會好好保持這套衣服，也以參加奧運為榮。」

2024巴黎奧運 吳詩儀 楊昆弼 體育署

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