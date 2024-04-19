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體操／世界盃丁華恬無緣決賽 搶奧運門票得靠天助

中央社／ 台北19日電
丁華恬。圖／聯合報系資料照片
丁華恬。圖／聯合報系資料照片

台灣選手丁華恬18日在體操世界盃卡達杜哈站女子平衡木資格賽以12.600分，排名第9，無緣決賽，想搶奧運門票還得靠天助，而西班牙選手卡薩布埃納決賽表現，將成為最大關鍵。

攸關巴黎奧運資格的體操世界盃共4站，擇優3站積分加總，各單項排名前2名的選手可取得奧運資格，台灣選手目前僅「亞洲貓王」唐嘉鴻靠著前3站世界盃進帳2金，提前鎖定奧運單槓席次。

「鞍馬王子」李智凱和男子跳馬曾為聖、女子平衡木丁華恬本週在世界盃卡達杜哈站，都要力拚奧運參賽機會，而李智凱首日資格賽以第1名之姿，闖進鞍馬決賽。

丁華恬在世界盃系列賽平衡木奧運積分排行榜賽前暫居第2，但還得小心後面追兵，資格賽以5.0分難度套路，總分12.600分，排名第9，無緣決賽，而賴品儒則以總分12.833分、排名第6晉級。

教練蔡恆政接受中央社記者訪問時表示，丁華恬比賽出現一些失誤，差一點就能晉級決賽，但他仍肯定愛徒表現，認為選手已經盡力。

蔡恆政指出，丁華恬加上這站獲得16分積分，總積分57分，目前主要競爭者就是西班牙選手卡薩布埃納（Laura Casabuena），就看卡薩布埃納決賽表現，若對方決賽未能取得前2名的積分，丁華恬就有機會搶下門票。

至於以賽代訓的唐嘉鴻，以6.3分難度分、總分15.200分，單槓資格賽排名第1晉級。

另外，洪源禧雙槓資格賽總分14.600分、排名第3，闖進決賽。而曾為聖跳馬資格賽兩跳平均13.566分、排名第17，無緣晉級，也意味著錯失奧運資格。

丁華恬 唐嘉鴻 李智凱

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