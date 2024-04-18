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羽球／坦言大馬車禍影響生涯 前球王桃田賢斗宣布日本隊引退

聯合新聞網／ 綜合報導
桃田賢斗。 美聯社
桃田賢斗。 美聯社

現年29歲的日本前世界球王桃田賢斗確定無緣巴黎奧運，他今天召開記者會，宣布今年4月底湯優盃羽球團體賽後，就要從日本國家隊中引退，代表他未來不會參加BWF國際賽事，只會以現役選手身分，參加日本國內羽球賽事。

2019年桃田賢斗單季豪取11冠創下歷史，2018和2019年完成世錦賽2連霸，但桃田賢斗2020年1月在馬來西亞遭遇嚴重車禍，因傷導致球技走下坡。桃田賢斗雖有參加2021年東京奧運，但止步男單分組賽。

桃田賢斗召開記者會時表示，「體力和精神都達到極限，因此決定從日本隊引退，但仍會打國內賽事、發展羽球教室及參加活動，希望能為日本羽球發展盡心力。」

桃田賢斗坦言因馬來西亞車禍，造成右眼眼窩底骨折，並影響到他的職業生涯，「起初遭遇意外事故時，說沒有想過為何會是我，那是騙人的。老實說，我當時真的充滿痛苦，但我不想把這些都歸咎於意外，多虧身旁的人支持，我才能堅持下來。」

桃田賢斗還透露，眼睛手術後視力沒完全恢復，以前不會感到疲勞的練習量，現在卻會疲勞，「我做過一些嘗試，但我覺得要和世界頂尖好手們對戰有些困難。」他還說，退休後最想做的事是考汽車駕照。

桃田賢斗

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