擊劍／世青男子銳劍團體賽 中華隊4名戰將勇闖16強

2024世界青年暨青少年擊劍錦標賽，17日進行青年男子鋭劍團體賽，有來自世界各國優秀選手組成共42隊團體，中華隊由目前國內青年排名第一的選手李讓領軍、永豐高中徐浩、中正高中林哲群、懷生國中陳秉濬、教練丁泓剴，最終在42隊闖進16強取得佳績。

當地僑胞們熱烈到現場支持，紛紛表示國家應該做這些孩子的後盾，多讓他們出國比賽，累積豐富對戰經驗，更能發揮實力。

中華民國駐沙烏地阿拉伯鄧盛平代表特別表示，這段世青的賽事，全家人已成為擊劍選手們的粉絲。

鄧代表除了為中華代表選手們安排了至機場的交通車，更由夫人及兒子親自為選手們送行！

本屆參賽選手：

男子鈍劍-

許勝閎、陳柏翰、陳宣豪、郭承瑾

女子鈍劍-

弓長皇美子、鄭詠艾

男子鋭劍-

李讓、徐浩、林哲群、陳秉濬

女子鋭劍-

吳米雅

青年男子鈍劍團體:許勝閎、陳宣豪，郭承瑾，陳柏翰。讀者提供

青年女子鋭劍吳米雅。讀者提供

代表隊合影。讀者提供

現場僑胞加油團。讀者提供