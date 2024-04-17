光泉連續六年為孩童補給營養 邀王冠閎任公益大使號召將健康與知識送進宜蘭

光泉公司關注國小學子的營養健康，透過「我愛牛奶」公益計畫，持續捐贈《我愛牛奶》漫畫小百科及光泉牛奶至全臺各地國小。光泉公司董事長汪林祥、未來親子學習平台社長許耀雲、宜蘭縣教育處長簡信斌、公益大使王冠閎及北成國小游泳隊，今（17）日共同出席公益記者會守護孩子的健康成長。

為了幫助孩子在知識和運動上有更好的學習和發展，「我愛牛奶」公益計畫日前邀請「臺灣蝶王」王冠閎入校擔任宜蘭北成國小游泳隊一日教練外，更親自以牛奶做料理給學童吃，倡導運動後要補充蛋白質的觀念，為孩子補充營養，陪伴學生們度過了充滿活力和學習的一天。而光泉與未來親子學習平台小天下，更合作出版《我愛牛奶》漫畫小百科，將牛奶製程，以簡單易懂，且趣味十足的漫畫呈現，讓孩子潛移默化了解乳品正確知識。

記者會上，光泉董事長汪林祥有感於學童的成長需要營養的助力，堅持以實際行動回饋社會。在食安風暴頻傳的當下，光泉更要求自身以高品質標準生產乳品，為國小階段的孩童提供所需的營養和鈣質。同時，也鼓勵孩子在追求目標的道路上要肯定自己、建立自信。

光泉汪林祥董事長，堅持以實際行動回饋社會。(圖：未來Family)

未來親子學習平台社長許耀雲分享，過去六年與光泉攜手邀請體壇眾多好手擔任公益大使，包括郭婞淳、盧彥勳等合作經歷，本次與有臺灣蝶王之稱的游泳好手王冠閎一起響應「我愛牛奶」公益計畫，藉以支持偏鄉小學，也深感與有榮焉，「keep Going!未來親子將持續做有價值的事，創造更有意義的影響力!」許耀雲社長也宣告未來亦會持續運用自身媒體和出版的資源，與光泉一起關注孩子的發展!

未來親子學習平台社長許耀雲宣告將持續做有價值的事，創造更有意義的影響力！(圖：未來Family)

宜蘭縣教育處長簡信斌則對教育無所不在的影響力深受感動，也給予光泉公司和未來親子學習平台高度肯定，感謝光泉提供這份具有健康與學習意義的禮物，正好契合了宜蘭I Learning 的核心願景目標，同時謝謝王冠閎為宜蘭的孩子們帶來的鼓勵。

宜蘭縣教育處長簡信斌對教育的無所不在影響力深受感動，給予光泉公司和未來親子學習平台高度肯定。(圖：未來Family)

作為今年公益大使的游泳好手王冠閎表示，這是他首次入校指導國小選手，並共同拍攝紀實影片。希望透過一日教練身分與小朋友互動，把自己對於游泳的態度傳遞給小小選手，回饋社會，並鼓勵小朋友懷抱感恩、勇於嘗試、追求夢想，一起在成長的路上為喜愛的目標堅持下去!

公益大使王冠閎也呼籲大眾共同響應，即日起只要到「王冠閎 Eddie Kuan-Hung Wang」臉書專頁觀看公益影片，並在影片貼文留言處tag兩位朋友加入響應，支持「我愛牛奶」計畫，就有機會獲得王冠閎親筆簽名書和光泉牛奶一箱，歡迎大家共襄盛舉!

「我愛牛奶」公益大使王冠閎邀群眾共同響應計畫，並期許孩童健康快樂地成長。(圖：未來Family)

「我愛牛奶」公益計畫每年持續將萬瓶光泉牛奶、千本《我愛牛奶》漫畫小百科送入全台各縣市國小，今年已邁入第六年，且已走訪全臺10個縣市。記者會現場也邀請北成國小游泳隊代表及公益大使王冠閎，以趣味拼圖的形式，將公益計畫走訪六年的縣市答出來，象徵計畫將持續推動，為全臺學童補給知識與營養。

「我愛牛奶」拼圖挑戰，邀請北成國小游泳隊代表及公益大使王冠閎，答出六年走訪縣市，象徵計畫將持續推動，為全臺學童補給知識與營養。(圖：未來Family)

光泉公司長期以來致力於社會責任和公益事業，關注產品品質和消費者健康，光泉鮮乳更是唯一獲得「SNQ國家品質標章」的乳品，不僅是高品質、安心健康的保證，也能提供成長中的學童足夠的營養，不間斷地公益計畫，就是要讓更多人關注孩童成長的健康和營養，足見社會企業意識貫穿光泉公司的經營理念和文化之中，也是企業持續發展的動力基礎!