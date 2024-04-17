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桌球／世界盃分組賽 莊智淵、高承睿落敗無緣16強

中央社／ 台北17日電
莊智淵。 路透
莊智淵。 路透

台灣「桌球教父」莊智淵今天在桌球世界盃分組賽第2戰，依舊未能突破中國選手林高遠那一關，以0比4落敗；高承睿則以1比3敗給法國好手李布隆，雙雙無緣16強。

在澳門舉行的世界盃桌球賽，總獎金100萬美元（約新台幣3243萬元），而今年賽制與以往不同，採分組賽須打滿4局，依得局數決定名次，由分組第1選手晉級16強淘汰賽。

目前，世界排名第33、43歲莊智淵分組賽首戰1比3敗給克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），今天碰上世界排名第8的中國選手林高遠，雙方過去5度交手，莊智淵都未曾嘗過勝利滋味，合計更僅從林高遠手中拿下1局。

莊智淵今天再戰林高遠，儘管前3局幾乎一路落後，但第4局依舊奮力與對手對抗，可惜在10比8領先情況下遭逆轉，以10比12輸球，苦吞對戰6連敗。

另外，高承睿昨天以4比0力挫智利一哥柏戈斯（Nicolas Burgos），今天遭遇到世界排名高居第5的法國好手李布隆（Felix Lebrun），過去2度交鋒，高承睿都吞敗。

高承睿首局浪費6比4領先機會，被對手連追5分逆轉，高承睿以8比11讓出。

高承睿隨後再以2比11丟掉次局，第3局則是展現韌性，連續化解2個局點，以12比10搶下，可惜第4局在10比7領先情況下被翻盤，以10比12落敗，無緣16強。

在高承睿、莊智淵相繼止步分組賽後，林昀儒成為台灣男單最後希望，今晚遭遇世界排名35的16歲日本新星松島輝空，非贏不可，才有機會搶下晉級門票。

桌球 莊智淵 高承睿

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