足球／安聯小小世界盃再破千隊報名 創疫情後新高

全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11周年， 12日於報名截止後，經大會統計，全台共有1107支球隊報名，創疫情後史上新高，各分區預賽將於5月陸續開踢，首場比賽就在5月4日至5月5日，於台北、花蓮兩地同時率先開踢。

去年是安聯小小世界盃第10年，作為推廣台灣幼兒足球路上至關重要的奠基者，安聯小小世界盃從2014年第一屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍數已經高達1458隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，今年報名隊數再度突破千隊，來到1107支球隊，成為賽事開辦以來第二多報名隊數。

今年適逢巴黎奧運年，結合奧運元素，今年的賽事口號「Fight for Glory」，要激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。

「2024安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，並有台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市七個區域報名，每一區每組的冠軍隊晉級全國總決賽，全國總決賽將訂在7月6日至7月7日，於台北市立大學天母校區體育館登場，並由愛爾達體育台現場直播，合計今年將有破千場的賽事進行，成為全台重要的基層足球饗宴。

4月16日將會進行隊伍數抽籤，首場縣市預賽將在5月4日至5月5日，於台北市、花蓮縣兩地同時率先開踢，邀請大家一起到場為球員們加油打氣，最終在全國總決賽五個組別奪冠的隊伍，不但可以帶走冰淇淋冠軍金盃，今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的安聯小小世界盃紀念鑰匙圈，前三名再加碼利百代贊助的大禮包。

中華民國迷你足球協會以致力推廣台灣基層與幼兒足球為初衷，主辦之安聯小小世界盃今年邁入第11周年，近五年的報名隊伍都在700隊以上，今年更是繼2018年1022隊報名、2019年1033隊報名、2021年1483隊報名以來，第四度突破千隊報名，今年有1107隊報名，是疫情後史上新高。

承辦單位中華民國迷你足球協會表示，回首過往協會草創之初篳路藍縷，在缺乏包含軟硬體及財力和場地等資源下仍堅持推動幼兒足球發展，期盼來日成為風行全國的國民運動。中華民國迷你足球協會與安聯人壽陪伴許多愛踢球的孩子成長，有許多小球員更是一路參與安聯小小世界盃，從U6組、U8組參加至U12組，從剛接觸足球到非常厲害，都是安聯小小世界盃的重要家人，迷你足球協會表示非常感謝全國各地的球隊教練、家長們的喜歡與肯定，今年期盼再與大家再一同Fight for Glory。