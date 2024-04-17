快來領1500元運動金 蔣萬安U-Sport升級逾百家場館可用

台北市長蔣萬安兌現運動政見，今天再度宣布「U-Sport台北樂運動」升級版計畫開跑，除了進場館運動可累積點數換U幣；23至64歲只要設籍北市也都可領取1500元運動抵用金，限量4萬分；還有加碼抽。不同去年試辦，升級版U-Sport加入民間運動場館，有逾百家公民營運動場館加入，蔣萬安說，目標是要讓台北市的規律運動人口，從38％多突破到40%。

由於去年9月試辦U-Sport計畫3個月，遭議員質疑成效不是太理想，蔣萬安說，今年的升級版加入更多民間健身業者，包括World Gym、可爾姿、全真瑜伽、健身工廠、統一佳佳等，要讓市民「動愈多、賺愈多」，賺到自己的健康。

蔣萬安上午宣布U-Sport升級版開跑時也表示，其實去年9月試辦，也有很多民眾的正面回饋，包括去年試辦有2萬多人申請，其中有6個市民幾乎全勤，使用超過90次以上，還有1位幾乎每天跑運動場館。這次推出的升級版，是針對民眾的意見檢討，將可使用U-Sport的場館開放民間業者，有逾百家公民營運動場館加入活動。

北市體育局表示，升級版的U-Sport，即日起民眾下載U-Sport APP並註冊成為會員後，即可參加樂集點活動，只要在合作場館入場運動，便可集5U幣，每累積12次運動在可額外加贈60U幣，每人最高可獲得180Ｕ幣。

另外，針對平常忙於工作的23至64歲市民，還可登記「加碼送」獲得限量的4萬份1500元運動抵用金，如果在7月31日使用完畢，再加碼獲得1000元運動抵用金。

體育局也推出總價值高達200萬元的抽獎活動，只要運動次數達標，即可參加8月及12月兩波「好康抽」，獎項包括Gogoro電動機車、美利達自行車等。