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桌球／鄭怡靜橫掃瑞典削球手 闖進世界盃16強

中央社／ 台北17日電
台灣桌球一姐鄭怡靜今天在桌球世界盃分組賽第2戰，以4比0擊敗瑞典削球手柏格斯川，預賽2戰全勝。聯合報系資料照
台灣桌球一姐鄭怡靜今天在桌球世界盃分組賽第2戰，以4比0擊敗瑞典削球手柏格斯川，預賽2戰全勝。聯合報系資料照

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在桌球世界盃分組賽第2戰，以4比0擊敗瑞典削球手柏格斯川，預賽2戰全勝，且1局未失，以分組第1之姿、前進16強。

總獎金100萬美元（約新台幣3243萬元）的世界盃今年在澳門舉行，採全新賽制，須打滿4局，依得局數決定名次，取分組第1晉級16強淘汰賽。

鄭怡靜今年1月勇奪世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽女單冠軍，目前世界排名第11，這次世界盃首戰與埃及的赫爾米（Yousra Helmy）、瑞典的柏格斯川（Linda Bergstrom）同組，首戰以4比0輕取埃及選手赫爾米。

鄭怡靜今天碰上排名第29的柏格斯川，雙方過去兩度交手都是在2022年，各拿1勝、不分軒輊，生涯第3次對決，同樣打得不輕鬆。

雙方首局7度戰成平手，鄭怡靜頂住壓力、一連化解2個局點，以12比10拿下，次局延續氣勢，以11比8再下一城。

鄭怡靜第3局複製首局逆轉戲碼，在8比10落後情況下，連得4分、以12比10再拿1局，第4局以11比8獲勝。

由於鄭怡靜分組賽2場比賽、合計8局全拿，確定奪得分組第1、收下16強門票。

大聯盟 桌球 鄭怡靜

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