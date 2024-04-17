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F1／官方公布碳排報告 朝2030淨零排放邁進

中央社／ 洛杉磯16日專電
F1今天公布環境影響報告，與2018年相比，2022年減少13%碳足跡，目標2030年實現淨零排放。 路透
F1今天公布環境影響報告，與2018年相比，2022年減少13%碳足跡，目標2030年實現淨零排放。 路透

一級方程式賽車（Formula One，F1）今天公布環境影響報告，與2018年相比，2022年減少13%碳足跡，目標2030年實現淨零排放。

F1報告指出，根據F1淨零碳排計畫，2030年F1賽事的絕對碳排量要減至2018年的50%。F1賽事主要的溫室氣體排放來自於賽事和團隊旅行與物流、賽道設施的運送和搭建、賽道設施的能源消耗。

F1整年在全球各地舉辦24場大獎賽，人員旅行和物流是最主要的碳足跡。F1聲稱，賽事在人員旅行與物流的碳足跡，已經從2022年占全體72%，至今降為49%。

F1賽事移動物流與人員旅行上，採取多項措施，包括採用更高效能的波音777F貨機，貨運合作夥伴採用18輛生質燃料（biofuel）卡車。

F1也調整賽程讓人員與貨運的流動更順暢，減少空運耗費的里程數，例如原本10月舉行的日本大獎賽，今年改成4月開跑，接在3月澳洲大獎賽之後，後面就近是中國大獎賽。

此外F1也在賽道設施周邊使用更多的再生能源發電機，這些發電裝置使用生質燃料或太陽能。去年奧地利大獎賽使用再生能源發電機，減少了賽道內90%碳排放。

F1大部分的碳排放來自物流和賽道設施，賽車排放占總體不到1%。儘管如此，F1規劃2026年開始所有場上的賽車一律使用生物資源或可再生燃料合成的永續燃料（sustainable fuel）。

F1

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