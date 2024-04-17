桌球／世界盃預賽首戰莊智淵吞敗、高承睿奪勝

中央社／ 台北16日電
莊智淵。圖／聯合報系資料照片
莊智淵。圖／聯合報系資料照片

台灣桌球「師徒檔」莊智淵高承睿今天各自迎接桌球世界盃分組賽首戰，莊智淵以1比3敗給克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），而高承睿以4比0輕取智利一哥柏戈斯。

目前世界排名第33的43歲「桌球教父」莊智淵3月剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線貝魯特二站男子單打封王，本週轉戰澳門參加總獎金100萬美元（約新台幣3243萬元）的世界盃，與世界排名第47的普卡爾、世界排名第8的中國選手林高遠同組爭奪分組第1晉級機會。

今年世界盃分組賽須打滿4局，依得局數決定名次，莊智淵首戰出戰普卡爾，而普卡爾昨天爆冷與林高遠戰成2比2平手，實力不容小覷。

過去2度遇上普卡爾，都激戰到決勝局才落敗的莊智淵這場以11比8拿下首局後，次局以5比11讓出；第3局一度克服4分落後劣勢超前，但未能把握機會，以8比11再丟1局；第4局在3比2領先情況下，隨後出現較多失誤，讓對手直接以一波9比1攻勢關門。

莊智淵過去5度交手林高遠都輸球，合計僅拿下1局，明天再對陣將是硬仗。

另外，19歲高承睿初次交手世界排名第51的柏戈斯（Nicolas Burgos），以11比8、11比8、11比5、11比8贏得勝利。

高承睿明天將碰上世界排名高居第5的法國直拍好手李布隆（Felix Lebrun），過去2度交鋒，高承睿都吞敗，將尋求對戰首勝。

大聯盟 桌球 莊智淵 高承睿

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